Sartorius-Aktie // Stabilisierungsversuch nach Absturz

Bis auf 295 Euro wurden die Sartorius Vorzugsaktie (716563) durchgereicht, nachdem der Pharma- und Laborausrüster seine Ziele für das Gesamtjahr senkte. Zuletzt zeigte der Titel aber erste Stabilisierungstendenzen, sodass Anleger durchaus bereits über ein Direktinvestment nachdenken können. Sinnvoller erscheint aber der Einstiegsversuch via Discount-Zertifikat, da dort derzeit sehr gute Konditionen winken.

Vor allem der anhaltende Abbau von Lagerbeständen der Kunden nach der Pandemie, aber auch eine allgemein schwache Nachfrage lässt den Vorstand von Sartorius vorsichtiger werden. So erwartet das Management aktuell einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozent-Bereich. Bisher war ein leichtes Wachstum das angestrebte Ziel. Diese niedrigeren Umsätze schlagen sich entsprechend auf das operative Ergebnis aus: So soll die Marge für den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Gesamtjahr nun bei rund 30 Prozent liegen. Bisher strebten die Göttinger das Niveau aus 2022 bei 33,87 Prozent an.

Die Mittelfristziele bestätigte der Konzern allerdings, da die aktuelle Situation den positiven Trend im Bereich der Life-Science- und der Biopharmaka-Märkte nur temporär überlagert. So soll der Umsatz bis 2025 auf rund 5,5 Milliarden Euro stiegen, bei einer Ebitda-Marge von rund 34 Prozent.

Trotzdem ging es kräftig abwärts mit dem Papier, von einem Niveau bei 350 Euro bis auf 295 Euro. Im Bereich um 300 Euro scheint nun aber der Versuch einer Bodenbildung gestartet zu sein, nachdem die Marktteilnehmer den Schock vom Wochenbeginn verarbeitet haben. Dies passt auch zum technischen Bild der Vorzugsaktie (716563), da exakt an dieser Linie Unterstützungen aus dem Sommer 2022 und aus dem Sommer 2020 liegen. Mit Blick auf das historisch relativ niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, verbunden mit der helfenden Charttechnik, können Anleger mit langem Anlagehorizont durchaus einstiegen.

Clevererer erscheint jedoch der Einstiegsversuch via Discount-Zertifikat, da die hohe Volatilität der Aktie hier aktuell für sehr gute Konditionen sorgt. Unser Favorit ist ein Discounter (PN16MH) mit Cap bei 300 Euro und Laufzeit bis Dezember 2023. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 300er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 270,24 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht. Der Rabatt gegenüber dem Direktinvestment läge bei rund elf Prozent. Geht die Aktie hingegen über dem Cap bei 300 Euro über die Ziellinie, erzielt der Anleger – quasi als Trost für den entgangenen Aktienkauf – aktuell eine Maximalrendite von 11,0 Prozent (22,4 Prozent p.a.), da er dann 300 Euro in Cash ausbezahlt bekommt.

