Zalando-Aktie // Schwankung sorgt für Rabatte

Das Zauberwort der Zalando-Aktie lautet Volatilität. Denn der Wert gehört seinem Weg an die Börse im Jahr 2014 zu den schwankungsfreudigsten Titeln. So auch zuletzt: Die Corona-Sonderkonjunktur trieb den Wert auf ein Rekordhoch bei 105,90 Euro. Anschließend sorgten Konjunkturängste und eine Neubewertung als Folge steigender Zinsen für einen Rückgang auf ein Zwischentief bei 19,18 Euro. Mit dem Gesamtmarkt ging es dann wieder bis auf 45,81 Euro nach oben. Nun scheint aber die Konjunkturentwicklung doch negative Spuren zu hinterlassen, weshalb der Kurs aktuell unter die 40er-Linie zurückfällt. Denn der Konzern muss sparen und will Personal abbauen.

Tatsächlich sollen mehrere hundert Stellen einem Sparprogramm zu Opfer fallen, wie die beiden Co-Vorsitzenden Robert Gentz und David Schneider in einem Brief an die Mitarbeiter mitteilten. Genauer wurde das Management aber noch nicht, da Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern erst am Anfang stehen. Aktuell beschäftigt der Internet-Riese rund 17.000 Mitarbeiter, was auch der Sonderkonjunktur durch die Pandemie geschuldet war.

Somit wäre jetzt eine Rückkehr zur Normalität ein logischer Schritt, nachdem auch das Konsumverhalten im Zuge der haussierenden Preise in den kommenden Wochen kaum besser werden dürfte. Interessant ist dabei allerdings, dass die Aktie an diesem Dienstag und auch im frühen Mittwochs-Handel trotzdem recht deutlich nachgab. Denn üblicherweise sorgen Nachrichten über den Abbau von Arbeitsplätzen an der Börse für steigende Kurse.

Doch bei Zalando überwiegend unter den Börsianer offensichtlich die Sorge, dass sich die knappen Kassen der Bürger doch noch stärker auf das Konsumverhalten niederschlagen als bislang angenommen. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass die Aktie zwischenzeitlich mehr als ein Drittel an Wert bereits wieder zugelegt hatte. Wir sehen die Zalando-Aktie (ZAL111) aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 fair bewertet und erwarten weder extreme Sprünge nach oben, noch einen neuerlichen Rückgang in den Bereich des Tiefs bei 19,18 Euro. Ein Direktengagement drängt sich daher bei der Aktie aber nicht auf.

Dafür sind Papiere umso spannender, bei denen die Volatilität für attraktive Konditionen sorgt. Möglich ist dies insbesondere bei Discount-Zertifikaten. Ein aussichtsreiches Beispiel dafür ist ein Rabatt-Papier (SH803P) mit Laufzeit bis September 2023 und Cap bei 32 Euro. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 32er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 28,81 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht. Der Rabatt gegenüber dem Direktinvestment läge bei mehr als 25 Prozent. Geht die Aktie hingegen über dem Cap bei 32 Euro über die Ziellinie, erzielt der Anleger – quasi als Trost für den entgangenen Aktienkauf – aktuell eine Maximalrendite von 11,1 Prozent (19,2 Prozent p.a.), da er dann 32 Euro in Cash am Laufzeitende ausbezahlt bekommt.

Zalando-Aktie (Tageschart): gebremste Erholungsbewegung

Bildquelle: Zalando; Chartquelle: stock3.com

