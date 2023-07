Villeroy & Boch-Aktie // Die Konjunkturkrise wird sichtbarer

Als wir im Januar über die Villeroy & Boch Vorzüge (765723) bei Kursen um 19 Euro berichtete, stellten wir fest, dass die Krise bei dem Keramikspezialisten noch nicht angekommen war [HIER klicken]. Anschließend ging es bis an die 23-Euro-Marke nach oben, ehe erneut Konjunkturängste den Kurs kräftig drückten. Die frisch vorgelegten Zahlen zeigen nun aber, dass auch Villeroy & Boch sich der sich zuspitzenden Wirtschaftskrise nicht entziehen kann.

So lag der Konzernumsatz (inkl. Lizenzerlöse) mit 437,8 Millionen Euro um 10,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Besonders kräftig war das Minus in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) mit 13,9 Prozent und in Zentraleuropa mit 14,6 Prozent. Erfreulich entwickelte sich hingegen Südeuropa mit einem Zuwachs von 9,7 Prozent.

Beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) kam es allerdings nur zu einem Rückgang um 6,3 Prozent auf 38,7 Millionen Euro. Somit konnte immerhin der Großteil des Umsatzrückgangs durch Kosteneinsparungseffekte sowie Erträge aus Fremdwährungsabsicherungen kompensiert werden.

Beim Ausblick bleibt das Management weiter sehr vorsichtig und verweist auf das von außergewöhnlich hoher Unsicherheit geprägte Umfeld mit einer schwachen Investitionsbereitschaft im Bausegment. So soll der Umsatz aber immerhin nur um drei bis sechs Prozent sinken und das Ebit um fünf bis zehn Prozent niedriger ausfallen.

Da der Markt mit ähnlichen Zahlen kalkulierte und auch der vorsichtige Ausblick keine Überraschung darstellte, kann sich die Vorzugsaktie im Bereich um 18 Euro knapp behaupten. Aus Sicht der klassischen Fundamentalanalyse ist der Wert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von sieben sehr günstig bewertet. Zudem produziert der Konzern hochwertigste Waren und genießt weltweite Anerkennung. Allerdings bleiben Direktengagements Anlegern vorbehalten, die einen längeren Anlagehorizont haben und auch die immer deutlicher werdende Konjunkturschwäche durchstehen können.

Sehr schade ist, dass es weiterhin keine Discount-Zertifikate auf diesen Basiswert gibt, die derzeit sicherlich attraktive Einstiegschancen bieten würde. Doch dazu ist der Streubesitz und der Handelsumsatz der Aktie leider zu gering.

Villeroy & Boch Vorzüge (Tageschart): im Abwärtstrend

Bildquelle: Villeroy & Boch; Chartquelle: stock3.com

