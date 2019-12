Evotec-Aktie // 3-Millionen-Meilenstein auf Doppelboden

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec strebt weiter nach oben und bestätigt damit die gute technische Situation. Grund für den jüngsten Aufwärtsschub war eine (dritte) Meilenstein-Zahlung in Höhe von drei Millionen Euro (insgesamt zwölf Millionen Euro bislang) von Sanofi. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer Betazell-Ersatztherapie für Menschen mit Diabetes, die auf humanen, aus iPS-Zellen abgeleiteten Betazellen basiert.

Bei der Evotec-Aktie hat sich im August und im November ein Doppelboden gebildet – und bei den anschließenden Anstieg ist das Papier nach einem Doji und vier weißen Kerzen wieder in seit Mai 2018 bestehenden Aufwärtstrend zurückgekehrt. Auch der Abwärtstrend wurde dabei geknackt. Das verleitet durchaus zu Optimismus.

Die entstandene W-Formation hat das Potenzial die Aktie noch weiter nach oben zu treiben. Die nächste Wegmarke ist die Widerstandszone bei 26 Euro. Positiv ist auch, dass der Trendfolgeindikator MACD im Wochenbereich ein Kauf-Signal generiert hat (siehe Wochenchart unten). Die gleitenden Durchschnitte müssten jetzt noch nachziehen.

Fundamental hat Evotec erst kürzlich seine Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und den Betriebsgewinn-Ausblick (Ebitda) von zehn auf 15 Prozent angehoben. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um 16 Prozent und das Ebitda um 36 Prozent. Das Unternehmen verfügt über eine gute Liquiditätsposition von 283 Millionen Euro.

Ja, die Bewertung von Evotec ist traditionell stattlich, aber das wird durch eine Bruttomarge von 30,7 Prozent (ersten neun Monate 2019) relativiert. Die Aktie scheint wieder tritt zu fassen. Für Langfrist-Anleger könnte dies sehr reizvoll sein.

Evotec-Aktie (Wochenchart): W-Formation und MACD macht Hoffnung auf weitere Kurssteigerungen

Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de