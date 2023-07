Elumeo-Aktie // Der Boden ist bereitet

Die Elumeo-Aktie befindet sich seit Herbst 2022 charttechnisch in einer Phase der Bodenbildung im Bereich von 2,50 Euro, nach dem Absturz von neun Euro (siehe Tageschart unten). Eine wichtige Hürde auf dem Weg nach oben ist dabei die 200-Tage-Durchschnittslinie, mit der sich das Papier des Online-Edelsteinschmuck-Händlers derzeit müht. Der Sprung darüber glückte bereits im April – doch die Aktie fiel wieder darunter zurück und sagte infolge auf rund 2,30 Euro ab. Nun scheint sie einen neuen Anlauf zu starten. Ob dieser gelingt?

Im ersten Quartal 2023 hatte der Schmuckhändler einen Umsatzrückgang von 13,5 Prozent auf 10,8 Millionen Euro zu verkraften, obwohl der Jahresauftakt recht erfreulich ausfiel, später aber das Italien-Geschäft wegknickte.

Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) war mit minus 169.000 Euro negativ. Gründe dafür waren höhere Einkaufspreise sowie die schwächere Entwickelung des Euro gegenüber der indischen Rupie und dem thailändischen Baht. Erfreulich: der operative Cash-flow bleib mit 47.000 Euro positiv.

Gut war im laufenden Geschäftsjahr die Entwicklung der Videoshopping-App Jooli. Seit April 2023 wurde das Angebot um durchschnittlich 140 Kanäle und 1.450 Videos pro Monat auf aktuell 1.650 Kanäle und mehr als 11.000 angebotene Videos erweitert. Insbesondere in Indien besteht mit inzwischen 1.420 Kanälen und mehr als 8,2 Millionen ausgespielten Videos ein sehr breites Angebot. Jooli erwartet hierdurch eine weitere Steigerung seiner User-Retention als Basis für den Start der Monetarisierung in Indien in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Um Umsatz und Gewinn zu steigern hat Elumeo ein Performance-Programm eingeleitet. Erste positive Effekte sollen sich inzwischen eingestellt haben. Der Umsatz konnte wohl dank einer höheren Nachfrage im Vertriebskanal Web wieder stabilisieren werden. Der Web-Umsatz sei im bisherigen Verlauf des zweiten Quartals gegenüber dem Vorjahreszeitraum um neun Prozent gewachsen. Auch die Zahl der Neukunden hätte sich positiv entwickelt.

Die Prognose für 2023 wurde Ende Juni bestätigt. Umsatz und bereinigtes Ebitda sollen stabil sein. Das bereinigte Ebitda wird voraussichtlich in einem positiven niedrigen einstelligen Millionen Bereich liegen.

Natürlich hat Elumeo mit der Konsumflaute, was die Umsätze belastet und gestiegenen Kosten, was auf die Marge drückt, zu kämpfen. Da dürfte auch so schnell keine deutliche Besserung in Sicht sein. Aber die Aktie ist mit einem Börsenwert von 14,3 Millionen Euro bei einem Umsatz von 45,8 Millionen Euro (2022) und bei einem Eigenkapital von 10,4 Millionen Euro (Ende erstes Quartal 2023; Ende Vorjahresquartal: 13,9 Millionen Euro) nicht üppig bewertet. Kurse von (zunächst) 3,40 / 3,70 Euro sind deshalb nicht unwahrscheinlich.

