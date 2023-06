Performance One-Aktie // Impuls durch Online-Therapie

Erschöpfung, Stress, Burnout, Einsamkeit sind in unserer Gesellschaft inzwichen weit verbreitet. Die drastischen Corona-Maßnahmen haben psychische Erkrankungen, nicht zuletzt bei Kindern und Jugendlichen, nochmals verschärft. Entsprechend lang sind die Wartezeiten bei Therapeuten und Psychologen. Schnelle (erste) Hilfe könnte könnte da die E-Health-Plattform Couch now des IT-Spezialisten Performance One (A12UMB) bieten.

Couch now ist KI-basiert und ist somit „lernfähig“ und geht auf die individuellen Anforderungen des Hilfesuchenden mit zahlreichen Selbsthilfe-Videos von erfahrenen Psychotherapeuten ein. Für Performance One könnte das eine Wachstumschance werden.

Gerade hat die E-Mental-Health-Plattform eine Business-Angel-Finanzierungsrunde abgeschlossen, erhielt eine Forschungsförderung des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Höhe von 132.000 Euro und kooperiert ab sofort mit der Krankenkasse Vivida BKK. Wichtige Schritte für Performance One, die an der E-Health Evolutions GmbH, die Couch now entwickelt, mit 75 Prozent beteiligt sind. Das Wachstum von Couch now hält Performance One mit entsprechendem Marketing-Budget für gut skalierbar.

2022 hat Performance One ihre Umsatz- und Ertragsziele erreicht. Der Umsatz des IT-Unternehmens lag nach vorläufigen Zahlen 2022 bei 11,9 Millionen Euro. 2021 war ein Konzernumsatz von 12,4 Millionen Euro erzielt worden, bei einem noch spürbar positiverem Marktumfeld für digitales Marketing. Das operative Ergebnis (Ebitda) betrug 2022 minus 800.000 Euro.

Für 2023 plant Performance One einen Umsatz von 11,6 bis 12,6 Millionen Euro. Das Ebitda soll auch auf Gesamtjahressicht wieder positiv sein, prognostiziert sind zwischen null und 300.000 Euro. Unter dem Strich dürfte das für 2023 noch keine schwarzen Zahlen bedeuten. Wahrscheinlicher ist der Break Even im Jahr 2024.

Performance One ist ein spannendes Unternehmen im IT- und KI-Bereich. Die Business-Intelligent-Software Bignite sortiert und strukturiert KI-basiert Daten etwa als Entscheider-Tools für Unternehmen oder beispielsweise für die Erstellung des Immobilien-Index für die Fuchsbriefe oder für ein Preis-Dashboard für 123Energie. Die E-Mental-Health-Plattform Couch now hat zweifellos Wachstumspotenzial.

Die Börse bewertet Performance One aktuell mit 8,5 Millionen Euro, was mit Blick auf den Umsatz ein eher günstiger Wert ist. Allerdings muss das Unternehmen wieder zeigen schwarze Zahlen schreiben zu können. In der ferneren Vergangenheit ist das regelmäßig gelungen.

Ein Problem ist der geringe Streubesitz von lediglich 17,7 Prozent (inklusive Mitarbeiter). Da sind limitierte Börsenaufträge Pflicht. Performance One ist bestrebt Free Float und Handelsvolumen schrittweise zu steigern.

Performance One-Aktie (Tageschart): abgeflacht



