FlatexDegiro-Aktie // Kurssprung nach guten Zahlen

Die Börse feiert die jüngsten Zahlen des Online-Brokers FlatexDegiro mit einem kräftigen Kursanstieg. Dabei hat die Aktie auch die 200-Tage-Durchschnittslinie übersprungen und schon ein kleines Stück hinter sich gelassen. Diese Aufwärtsdynamik ist technisch zweifellos positiv. Die nächsten Barrieren liegen nun im Bereich von 10,00 und 11,50 Euro. Könnte der Kurs auch wieder in diese Regionen vordringen?

FlatexDegiro macht durchaus Hoffnung auf eine weitere Margen-Verbesserung im vierten Quartal. Die durchschnittlichen Provisionen pro Transaktion erreichten im dritten Quartal 4,26 Euro, was ein Anstieg um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt.

Gleichzeitig verbesserte sich die Kundenbasis um zehn Prozent seit Jahresbeginn auf 2,63 Millionen bis Ende September und das bei einem auf 4,4 Millionen Euro reduzierten Marketingaufwand im dritten Quartal.

Der Umsatz kletterte im dritten Quartal 2023 um 78,5 Prozent auf 101,4 Millionen Euro gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal. Neben besseren Provisionen und des Account-Wachstums trugen dazu auch die um 164,0 Prozent auf 38,3 Millionen Euro angestiegenen Zinserträge bei – den höheren Zinsen sei Dank.

Der bereinigte operative Gewinn (adjustiertes Ebitda) nahm im dritten Quartal im Jahresvergleich um 70 Prozent auf 41,2 Millionen Euro zu, was einer bereinigten Ebitda-Marge von 40,6 Prozent (Q3 2022: 24,2 Prozent) entspricht.

Frank Niehage, CEO von FlatexDegiro: „In einem branchenweit schwierigen Marktumfeld haben wir unser profitabelstes Quartal seit dem Meme-Stock-Hype vor zweieinhalb Jahren erzielt … die risikogewichteten Aktiva reduziert und verfügen nun über einen regulatorischen Kapitalüberschuss von mehr als 100 Millionen Euro.“

Kundenwachstum, höhere Margen und ein Nettofinanzmittelzufluss von 3,9 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten sprechen in diesen Zeiten für eine solide Marktstellung von FlatexDegiro.

Auch der operative Gewinn (Ebitda) wies im dritten Quartal ein Plus von 6,4 Prozent auf 40,0 Millionen Euro auf, wobei in den ersten neun Monaten (im Jahresvergleich) hier noch ein Minus von 30,2 Prozent auf 88,5 Millionen Euro steht. Eine Erklärung dafür: Im Zusammenhang mit der langfristigen variablen Vergütung (Stock Appreciation Rights Plan, SARs) wurden im dritten Quartal 2023 Rückstellungen in Höhe von 1,2 Millionen Euro gebildet. Im Jahr 2022 wurden stattdessen im dritten Quartal SARs-Rückstellungen in Höhe von 13,4 Millionen Euro aufgelöst. Der SARs-Einfluss dürfte künftig geringer ausfallen.

Das Management erwartet weiterhin für das Gesamtjahr 2023 einen leichten Anstieg der bereinigten Umsatzerlöse auf rund 380 Millionen Euro (nach neun Monaten: 290,5 Millionen Euro; 2022: 368,5 Millionen Euro). Die bereinigte Ebitda-Marge wird voraussichtlich auf mehr als 40 Prozent und die bereinigte Ebt-Marge auf mehr als 30 Prozent steigen.

Die FlatexDegiro-Aktie ist auf diesem Niveau, mit Blick auf die günstige Bewertung, für spekulative Anleger – die schwierige Börsen-Situation bleibt ein Malus – ein attraktives Investment.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): zuletzt ein kräftiger Anstieg



Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com

