Deutsche Bank-Aktie // Wichtige Widerstände überwunden

Über ein mögliches – positives – Chart-Signal bei der Aktie der Deutschen Bank hatte Plusvisionen am 2. Februar berichtet [siehe auch HIER]. Damals folgte zunächst noch ein Rücksetzer, das Papier musste wohl erst noch Schwung holen. Inzwischen notiert die Deutsche Bank klar über der Widerstandsmarke bei 12,70 Euro und auch der Abwärtstrend aus dem Jahr 2017 wurde überwunden.

Die nächstes Kursziele sind nun das Hoch aus dem Jahr 2022 bei 14,50 Euro und anschließend die Barriere bei gut 17,00 Euro aus dem Jahr 2017 (siehe auch Tageschart unten). Könnte ein Anstieg auf dieses Niveau gelingen?

Die Bank legte jüngst ordentliche Zahlen vor, startete ein Aktienrückkaufprogramm und plant eine schöne Dividende: Der Vorsteuergewinn verbesserte sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Nach Steuern sank der Gewinn um 14 Prozent, durch einen höheren Einkommensteueraufwand, auf 4,9 Milliarden Euro, woraus sich ein bescheidenes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,6 auf Basis der aktuellen Marktkapitalisierung von 27,6 Milliarden Euro errechnet.

Am 4. März begann die Deutsche Bank mit einem Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 675 Millionen Euro, das spätestens am 23. Juli 2024 abgeschlossen sein. Im Vergleich zum Aktienrückkaufprogramm 2023 in Höhe von 450 Millionen Euro ist das Volumen des neuen Programms nochmals um 50 Prozent höher.

Mit diesem Aktienrückkaufprogramm und dem Dividenden-Vorschlag für 2023 (Hauptversammlung ist am 16. Mai) von 0,45 Euro je Aktie schüttet die Deutsche in laufenden Jahr insgesamt 1,6 Milliarden Euro Kapital an die Aktionäre aus, ein schönes Sümmchen und eine ordentliche Dividenden-Rendite von derzeit 3,3 Prozent.

Bis 2025 hat die Deutsche Bank ein Ertragsziel von 32 Milliarden Euro bei einem jährlichen Ertragswachstum zwischen 5,5 und 6,5 Prozent und eine Dividende von einem Euro je Aktie (für das Jahr 2025), entsprechend einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent.

Technisch passt die aktuelle Dynamik bei der Aktie der Deutschen Bank und fundamental ist sie nach wie vor sehr vorsichtig bewertet. Gute Voraussetzungen somit, dass sich die Aktie noch ein Stück weiter nach oben bewegt, zumal am Markt wohl kaum jemand an diesen Titel „wirklich“ glaubt.

Deutsche Bank-Aktie (Tageschart): wichtige Widerstände überwunden

Bildquelle: Deutsche Bank, Mario Andreya; Chartquelle: stock3.com