FlatexDegiro-Aktie // Weiteres Wachstum und Kursstabilisierung

Seit Juni 2021 hat die Aktie von FlatexDegiro eine rasante Talfahrt vollzogen – von rund 30 Euro ging es bis auf unter sechs Euro, das war im Dezember nach einer Art Ausverkauf. Ob es sich tatsächlich um einen Sell off handelte muss sich noch weisen, allerdings ging es danach rasch wieder aufwärts und das Papier des Online-Brokers hat sich zunächst bei etwa acht Euro stabilisiert. Das wirkt technisch durchaus positiv.

Nun hat die Aktie die Widerstandszone bei 8,60 / 8,90 Euro überwunden und ist auch über die 200-Tage-Durchschnittslinie, die derzeit bei 8,70 Euro verläuft, geklettert. Würde sie sich darüber halten, wäre das ein sehr konstruktives Signal für weitere Kurssteigerungen. Zuletzt notierte die FlatexDegiro-Aktie im September 2021 über der 200-Tage-Linie, die als Grenze zwischen Baisse und Hausse angesehen wird.

Ein Treiber für höhere Kurse könnte die Börsenentwicklung sein – steigende Indizes ziehen Anleger und Trader an, wobei die Stimmung am Markt, trotz eines DAX-Standes bei knapp 16.000 Punkten, seltsam flau bleibt. Das spiegelt auch die März-Statistik des Online-Brokers wider: Zwar stieg die Kundenzahl um 34.000 auf nun 2,5 Millionen und auch die Anzahl der ausgeführten Trades nahm von 5,2 auf ordentliche 5,8 Millionen zu, aber die Orders liegen deutlich unter den 8,1 Millionen vom März 2022. Gut, damals fand die Gegenreaktion auf den vorangegangenen Kurseinbruch durch den Einmarsch der Russen in die Ukraine ihren Höhepunkt. Der DAX notiert da bei rund 15.000 Punkten.

Die Herausforderungen für Broker bleiben groß, ungeachtet gestiegener Zinsen und der Erholung der Aktienkurse an den Börsen. FlatexDegiro hat im miesen Börsenjahr 2022 jedoch bewiesen, dass das Geschäftsmodell funktioniert und das Unternehmen wachsen kann [siehe auch HIER], selbst eine Rüge der Finanzaufsicht Bafin wurde weggesteckt und professionell-sachlich abgearbeitet. Das sind grundsätzlich gute Voraussetzungen für weiter steigende Kurse. Technisch ist der Weg frei bis zum Widerstand bei elf Euro.

Die Analysen von Jefferies vergeben aktuell (13. April 2023) für FlatexDegiro ein Buy mit einem Kursziel von 13 Euro.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): über der 200-Tage-Durchschnittslinie



Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com

