TUI-Aktie // Kurs ist in staatlicher Hand

Eigentlich haben wir schon im September geschrieben, was zu TUI zu sagen ist [ hier klicken ]. Wir wiederholen es trotzdem in Kurzform: Der Reisekonzern wäre ohne staatliche Hilfe im Zuge durch das Corona-Virus längst im Insolvenzverfahren. Doch bislang hält die Regierung ihre schützende Hand über die TUI. Der Begründung ist einfach: Das Unternehmen war vor Ausbruch der Pandemie profitabel und daher das Recht auf Unterstützung, damit es auch nach der Eindämmung des Virus weitergehen kann.

Als dann auch noch die bekannten Impfstoff-Hoffnungen den Markt erreichten, legte die TUI-Aktie kräftig zu. Ganz unbegründet sind diese Kursgewinne zweifelsfrei nicht, denn es könnte durchaus sein, dass das Reisen im Sommer wieder fast im normalen Umfang möglich ist. Und Nachholpotential besteht bei vielen Bürgern, so dass bei einer Normalisierung bzw. beim Einsetzen einer Herden-Immunität ein Reise-Boom entsteht.

Auch deshalb erwartet die TUI für Spanien und Griechenland einen starken Sommer. Doch der Konzern baut auch vor und erweitert seine Hotelangebote für den Urlaub in Deutschland – wenn es also mit der Eindämmung doch etwas länger dauern sollte. Deshalb sprang die TUI-Aktie (TUAG00) vom ihrem Tief bei 2,42 Euro in der Spitze bis 6,47 Euro, ehe wieder eine Konsolidierung einsetzte. Aktuell pendelt das Papier im Bereich um 4,65 Euro. Damit dürfte der Titel gut bezahlt sein. Wir gehen daher davon aus, dass die TUI-Aktie zunächst seitwärts läuft. Direktengagements bleiben spekulativen Naturen überlassen.

Besser ins Bild passt ein Bonus Zertifikat mit Cap (SD0G3V). Sofern der TUI-Konzern bis zum Sommer überlebt und damit die Barriere bei 1,50 EUR nicht verletzt, erzielt der Anleger eine maximale Rendite von 7,1 Prozent bzw.13,7 Prozent p.a. Erweist sich der komfortable Puffer von 67 Prozent überraschend als nicht ausreichend, tilgt der Emittent im Juni 2021 entsprechend dem dann gültigen Aktienkurs.

TUI-Aktie: Hohe Schwankungen im Zuge der Pandemie

Bildquelle: TUI

