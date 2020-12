Fashionette-Aktie // Luxuriöse Gewinne in weiter Ferne

Seit Ende Oktober ist Fashionette inzwischen an der Börse. Der Weg ans Parkett war aber steinig. Denn die Papiere wurden bei 31 Euro zugeteilt, nachdem die Preisspanne während der Angebotsphase bis 38 Euro rechte. Und der erste Kurs lag dann mit 29 Euro auch noch unter dem Emissionskurs. Auch jetzt sieht es kaum besser aus, denn das Fashionette-Papier (A2QEFA) notiert mit Kursen knapp unter 32 Euro immer noch um den IPO-Preis.

Offensichtlich gelang es dem Unternehmen, welches eine führende europäische Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires betreibt, bislang nicht, sich am Kapitalmarkt bekannt und attraktiv zu machen. Tatsächlich handelt es sich um ein extrem junges Unternehmen. Dies zeigt sich an der Höhe des Umsatzes: Im dritten Quartal stieg er um 32 Prozent auf 22,9 Mio. Euro. Somit lag der Umsatz nach neun Monaten gerade einmal bei 62,1 Millionen Euro. Und Gewinne sind in weiter Ferne.

Allerdings gibt es Wachstum. Sowohl in der Cyber Week als auch im November gab es neue Rekorde beim Bestellvolumen. Das Bestellvolumen stieg um 44 Prozent. Treiber war ein rasanter Anstieg der Neukunden um 93 Prozent. Wann das Unternehmen aber Gewinne erzielt, steht in den Sternen. Daher bietet sich das Papier nur für Spekulanten an, die daran glauben, dass auch nach Corona der Trend zum Einkauf im Internet weiter anhält. Bitte unbedingt limitieren, die Handelsumsätze sind extrem gering.

Derivate gibt es auf diesen Basiswert noch nicht, was auch anderem niedrigen Handelsvolumen liegt.

Fashionette-Aktie: Der Emissionspreis ist immerhin zurückerobert

Bildquelle: Bild von Nika Suchá / Pixabay

