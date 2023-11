PharmaSGP-Aktie // Ein neuer Boden ist in Sicht

Auch nach neun Monaten bleibt PharmaSGP auf einem soliden Wachstumsweg, der das Erreichen der Jahresziele sehr wahrscheinlich macht. Die Aktie des OTC-Pharmaspezialisten litt zuletzt allerdings unter dem schwachen Marktumfeld, obwohl der Konzern erst im September diese Jahresziele leicht erhöhte ( Plusvisionen berichtete hier ).

Nach den vorläufigen Zahlen, die das Pharmaunternehmen an diesem Dienstag vorab veröffentlichte, erzielte PharmaSGP im dritten Quartal einen Umsatz von 26 Millionen Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 18,1 Prozent. Daraus ergibt sich nach neun Monaten ein Umsatzwachstum von 18,3 Prozent auf 75,7 Millionen Euro.

Noch etwas dynamischer entwickelte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), welches nach neun Monaten mit 24,7 Millionen Euro um 21,3 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Die entsprechende Marge verbesserte sich daher von 31,9 auf 32,7 Prozent.

CEO Natalie Weigand stellte dabei erneut die Plattformstrategie in den Mittelpunkt der Wachstumsstärke, die sich auch im makroökonomisch und geopolitisch schwierigen Umfeld als entscheidender Wettbewerbsfaktor erweis. CFO Michael Rudolf bestätigte daher die Ziele für das Gesamtjahr. Demnach wird PharmaSGP Umsatzerlöse im Bereich von 95 bis 100 Millionen Euro erzielen. Beim EBITDA liegt die Guidance bei 30 bis 34 Millionen Euro, was einer Marge von 31,6 bis 34 Prozent entspricht.

Mit Blick auf die Tatsache, dass mit 75,5 Millionen Euro schon mehr als drei Viertel des oberen Umsatzziels nach neun Monaten in den Büchern stehen, erkenne wir noch Platz für positive Überraschungen. Technisch könnte die Aktie zudem im Bereich um 20 Euro einen neuen Boden ausbilden und eine Aufholbewegung starten. Langfristanleger nutzen die aktuelle Schwäche für limitierte Käufe.

PharmaSGP-Aktie (Tageschart): Bodenbildung bei 20 Euro?

Bildquelle: PharmaSGP, Chartquelle: stock3.com

