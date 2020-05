Bechtle-Aktie // In Topform, aber da ist ein Shooting Star

Die Bechtle-Aktie präsentiert sich nach dem Corona-Crash in Topform. Durch die Pandemie-Ängste ist auch die Aktie des IT-Dienstleisters abgestürzt. Doch im Wochenchart (siehe unten) ist die in Form eines sensationellen Hammers gut zu erkennen.

Dieser trieb die Aktie recht zügig wieder auf das Vorkrisen-Niveau – und jüngst sorgte ein Bullish Engulfing für einen Anstieg über das Februar-Hoch. In dieser Woche könnte sich allerdings noch ein (kleiner) Shooting Star bilden, der zumindest kurzfristig für leichtere Kurse spräche. Generell bleibt der positive Trend aber intakt.

IT-Werte sind an der Börse zurzeit gefragt. Nicht ohne Grund: Bechtle ist sehr gut in das Jahr 2020 gestartet, obwohl die Bedingungen bekanntermaßen durch Covid-19 spätestens ab März recht ungünstig waren. Trotzdem konnte das IT-Unternehmen den Umsatz im ersten Quartal 2020 um 9,3 Prozent auf 1.356 Millionen Euro steigern.

Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich sogar überproportional um 13,4 Prozent auf 51,1 Millionen Euro. Die EBT-Marge verbesserte sich damit auf 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent im Vorjahr. Margenstark sieht anders aus, aber gut. Unter dem Strich blieb eine Gewinn je Aktie von 0,87 (0,75) Euro. Sein Ziel Umsatz und Ergebnis um jeweils fünf Prozent zu steigern hat Bechtle bestätigt.

Auf längere Sicht können Anleger positiv für die Bechtle-Aktie gestimmt bleiben, da die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen durch Corona eher noch zunehmen dürfte. Die Bewertung ist jedoch ambitioniert.

Kurzfristig ist auch (siehe Shotting Star oben) der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie im Tageschart etwas groß geworden. Eine Konsolidierung könnte zum Einstieg genutzt werden.

Bechtle-Aktie (Wochenchart): Verlust schnell aufgeholt, Shooting Star könnte belasten



