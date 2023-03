IVU-Aktie // Markteintritt in Spanien

Nun auch in Spanien. Die Software-Lösung IVU.rail von IVU Traffic Technologies übernimmt die Planung und Disposition aller Züge und des gesamten Personals von Intermodalidad de Levante (ILSA), einem Konsortium aus der italienischen Staatsbahn Trenitalia und der Fluggesellschaft Air Nostrum auf der Strecke von Madrid nach Barcelona. ILSA ist das erste private Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Hochgeschwindigkeitszügen in Spanien. Ein schöner Erfolg für IVU. Im besten Fall zieht dieses Projekt noch weitere Aufträge in diesem wichtigen Markt Europas nach sich.

Bereits im November 2022 hat IVU mit der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) eine strategische Partnerschaft geschlossen. Dabei geht es auch um die Erprobung neuer gemeinsamer Betriebskonzepte. Die SWEG ist seit 60 Jahren mit aktuell rund 470 Bussen und 180 Zügen für im öffentlichen Verkehr in Baden-Württemberg tätig. Seit September 2022 steuert auch DB Fernverkehr mit IVU.rail alle Züge, womit insgesamt 210 Loks, 1.100 Reisezugwagen und rund 360 Triebzügen gemeint sind. So kann DB Fernverkehr mit nur einem System 1.400 Zugfahrten am Tag flexibel planen und Realtime disponieren.

Die Aktie von IVU Traffic Technologies ist in der Zeit von September bis Dezember 2022, nach einer ausgeprägten Talfahrt, kräftig angestiegen. Danach setzte eine Konsolidierung ein, die bis dato anhält. Wichtig wäre nun, dass die 200-Tage-Durchschnittslinie, die derzeit bei 15,50 Euro verläuft, nicht unterschritten wird. Dann bestünde die Chance auf eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formationen mit einer Nackenlinie bei aktuell 17,80 Euro, die, bei einem Durchbruch der Nackenlinie, Hoffnung auf deutlich höhere Kurse machen würde.

Fundamental dürfte IVU durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs weiter profitabel wachsen. Für mutigere Anleger mit einem längeren Anlagehorizont bleibt die Aktie ein attraktives Investment.

IVU-Aktie (Tagechart): Wendeformation?



