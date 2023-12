FlatexDegiro-Aktie // Dividende angekündigt und weitere schöne Nachrichten

Charttechnisch sieht das sehr erfrischend aus, was die FlatexDegiro-Aktie gerade vollzieht: Nach langer Bodenbildung – seit Juli 2022 – pirscht sich das Papier an die wichtige Widerstandslinie von 11,60 Euro heran (siehe auch Tageschart unten).

Würde diese überwunden, vielleicht getrieben durch eine allgemein freudigere Börsenstimmung – Dax-Hoch! –, dann wäre das ein recht deutliches Zeichen in Richtung weiter steigende Kurse für den Online-Broker. Positiv auch: Die 200-Tage-Durchschnittslinie hat inzwischen (zaghaft) nach oben gedreht.

Rückenwind bekommt die FlatexDegiro-Aktie derzeit von fundamentaler Seite: CEO Frank Niehage greift das Dividenden-Thema wieder auf, diesmal aber sehr konkret: Auf der nächsten Hauptversammlung 2024 soll über eine Mindestdividende von vier Prozent abgestimmt werden, also 0,04 Euro je Aktie oder einem Gesamtvolumen von 4,4 Millionen Euro. Das ist ersichtlich nur ein Anfang, aber auch nicht weniger.

Zudem will der Vorstand auch Financial Engineering in Form von Aktienrückkäufen betreiben. Über einen Zeitraum von fünf Jahren ist angestrebt zehn Prozent des Grundkapitals – aktuell 109.992.548 Euro – zurückzukaufen. Bei einem Kurs von zurzeit 11,20 Euro kommt FlatexDegiro auf eine Marktkapitalisierung von 1.232 Millionen Euro – das Rückkaufprogramm hätte – Stand jetzt – somit ein Volumen von 123 Millionen Euro. Neben der Hauptversammlung muss dem auch die Bafin zustimmen.

Ermutigt fühlt sich der FlatexDegiro-Vorstand von der guten Kapitalausstattung des Unternehmens. Bis zum Jahresende ist eine harte Kernkapitalquote (CET-1) von 30 Prozent, einschließlich Gewinn, angestrebt. Auch in den kommenden Jahren soll eine Kapitalquote oberhalb der Mindestvorschriften erwirtschaftet werden.

Das sind sehr schöne Nachrichten von Online-Broker, die sich auch im Aktienkurs bemerkbar machen. Vielleicht gelingt es FlatexDegiro mit der Dividenden-Strategie neue Anleger anzulocken. Es wirkt sehr nach einer Fortsetzung der Kurssteigerungen und besseren Zeiten für die Aktie. Technisch ungünstig wäre allerdings ein Scheitern an der Marke von 11,60 Euro.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Bodenbildung fast abgeschlossen



Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com

