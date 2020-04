Wirecard-Aktie // Strebt weiter nach oben

Zuletzt vier helle Wochenkerzen (siehe Wochenchart unten). Das ist beeindruckend. Kommt nun noch eine fünfte weiße Kerze dazu oder kommen demnächst wieder Short-Nachrichten aus der Londoner City – via Financial Times – über Wirecard?

In der Vergangenheit war es oft so, dass wann immer es der Wirecard-Aktie besser ging, dies die Leerverkäufer jenseits des Kanals und des Atlantiks auf den Plan rief. Derzeit tummeln sich laut Bundesanzeiger vier Shortseller bei Wirecard. Zwei haben zuletzt ihre Engagements auf fallende Kurse reduziert und zwei aufgestockt.

Tendenziell spricht derzeit einiges für Wirecard, was es Leeverkäufern schwerer macht, dazu muss jeder nur sein eigenes Zahlungsverhalten beobachten. Selbst in Bäckereien und Metzgereien wird aufgrund von Corona nun mit Karte oder kontaktlos mit dem Smartphone bezahlt.

Jeder, der das so übt, der könnte das auch in Zukunft so beibehalten. Davon könnte Wirecard langfristig als Zahlungsabwickler profitieren, selbst wenn jetzt Umsätze aufgrund der Quarantäne-Maßnahmen wegfallen. Die Börse sieht das so.

Die Ergebnisse der KPMG-Bilanz-Sonderprüfung sollen am 22. April vorliegen. Bei der Sonderuntersuchung geht es um die öffentlichen Vorwürfe in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Wirecard in Indien und Singapur sowie den Geschäftsbereich Merchant Cash Advance (MCA) / Digital Lending. Um die Ergebnisse zu berücksichtigen wurde die Veröffentlichung des Jahresabschlusses (Bilanzpressekonferenz) auf den 30. April verschoben.

Die Wirecard-Aktie gefällt weiter, besonders angesichts der verbesserten charttechnischen Situation. Der nächste hartnäckige Widerstand befindet sich im Bereich von 140 Euro. Klar, durch die Sonderprüfung und Shortseller lastet auf der Aktie ein höheres Risiko.

Spannend auch: Das Capped Reverse Bonus Zertifikat PZ6B2W. Wird die Barriere von 170 Euro bis zum 19. Juni 2020 nicht überschritten, dann ist eine maximale Rendite (Seitwärtsrendite) von 7,7 Prozent möglich.

Wirecard-Aktie (Wochenchart): kräftige Erholung



Bildquelle: Wirecard