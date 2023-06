Zalando- und HelloFresh-Aktie // Satte Online-Rabatte, Teil 2

Die einstigen Corona-Gewinner werden immer mehr zu Sorgenkindern. So verlor Zalando [ HIER klicken zum Teil 1 ] binnen Monatssicht rund 24 Prozent an Wert und HelloFresh gar knapp 25 Prozent. Für die Schwäche gibt es durchaus fundamentale Gründe. Doch mit Blick auf die inzwischen erreichte Bewertung sollte die Talfahrt mittelfristig stoppen. Da die dicken Kursverluste zudem für eine hohe Volatilität sorgen, können Anleger nun versuchen, beiden abgestraften Aktien via Discount-Zertifikat mit hohem Rabatt zu kaufen. Im Teil 2 steht dabei HelloFresh im Blickfeld.

Bei HelloFresh sind es vor allem die Ängste um die Konjunktur, die zu Abgaben führen. Denn der Kochbox-Versender ist auf Kunden angewiesen, deren Geldbeutel etwas besser gefüllt sind. So muss ein Vier-Personen-Haushalt, der sich an zwei Tagen in der Woche beschicken lässt, rund 200 Euro im Monat an HelloFresh überweisen. Diesen Spaß dürften sich tatsächlich nur Besserverdiener leisten können und wollen.

Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft liegt inzwischen bei 3,1 Milliarden Euro. Dem steht ein Jahresumsatz von 7,6 Milliarden Euro gegenüber. Hinzu kommt die Tatsache, dass HelloFresh auch unter dem Strich dicke schwarze Zahlen schreibt und die Aktie inzwischen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 – auf Basis der Analystenschätzungen für 2024 – historisch günstig bewertet ist. Im Frühjahr drehte das Papier im Bereich um 16 Euro, was auch nun passieren könnte, da sich hier nun eine Unterstützung befindet.

Hier gefällt uns daher ein Discount-Zertifikat (PE2DHQ) mit Cap bei 16 Euro und Laufzeit bis 22. Dezember 2023. Rutscht die HelloFresh-Aktie am Laufzeitende unter das Cap-Niveau, erhält der Anleger pro Zertifikat eine Aktie ins Depot gebucht. Der Einstandspreis liegt dann bei 13,84 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Preis entspricht. Verweilt der Titel hingegen über dem Cap, zahlt der Emittent 16 Euro in Cash aus. Dies ergibt eine Maximalrendite, quasi als Trost für den entgangenen Aktienkauf, von 15,6 Prozent oder hochgerechneten 29,8 Prozent p.a.

Für extrem kurzfristig handelte Investoren, die über Billig-Broker handeln, kommt aber auch Discount-Zertifikat (SV4ALU) mit Cap bei 14 Euro und Bewertungstag am 21. Juli 2023, also schon in 39 Tagen. Notiert die HelloFresh-Aktie dann unter das Cap-Niveau, erhält der Anleger pro Zertifikat eine Aktie mit einem Einstandspreis von 13,77 Euro ins Depot gebucht. Hält sich der Titel über dem Cap-Level, erhält der Anleger 14 Euro in Cash, woraus sich eine schnelle Maximalrendite von immerhin 1,7 Prozent oder hochgerechneten 13,6 Prozent ergibt.

HelloFresh-Aktie (Tageschart): Wende bei 16 Euro oder früher?

Bildquelle: HelloFresh; Chartquelle: stock3.com

