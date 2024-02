Talanx-Aktie // Neue Rekordkurse in Sicht

Vor rund drei Monaten hatten wir die Talanx-Aktie (TLX100) als eine der interessantesten Blue Chips des deutschen Kurszettels bezeichnet [HIER klicken]. Damals notierte das Papier bei 63,25 Euro. Zwischenzeitlich war der Anteilschein gar exakt auf 70 Euro geklettert, was einem neuen Rekordhoch entsprach. Zuletzt setzten aber – trotz Rekordgewinne in 2023 – kleinere Gewinnmitnahmen ein. Wir sehen neue Chancen.

Das inzwischen vorgelegte Vorab-Zahlenwerk für 2023 zeigt, dass der Versicherungsriese einen Rekordgewinn von 1,58 Milliarden Euro erzielt hat. Alle Geschäftsbereiche des Konzerns, zu dem die Marke HDI ebenso gehört, wie eine Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück, konnten dabei ihre Ergebnisse verbessern. Gleichzeitig stieg der Versicherungsumsatz um rund neun Prozent auf 43,2 Milliarden Euro.

Damit wurde auch das im Oktober erhöhte Ergebnisziel von „mehr als 1,5 Milliarden Euro“ klar erfüllt. Bislang hält Leue zudem an der Guidance für 2024 fest, welches erneut einen Gewinnrekord von rund 1,7 Milliarden Euro bringen soll. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Firmenchef mit den finalen 2023er-Zahlen, die am 21. März veröffentlicht werden, auch den Ausblick auf 2024 nochmals nach oben anpasst, obwohl die jüngste Justierung erst im vergangenen Oktober erfolgte.

Am 21. März dürfte dann auch klar sein, welche Dividende für 2023 bezahlt wird. Bisher hat die Gesellschaft für 2023 eine Dividende von „mehr als 2,00 Euro je Aktie“ in Aussicht gestellt und für 2025 eine Zahlung von 2,50 Euro je Anteilsschein avisiert. Doch selbst konservative Analysten gehen davon aus, dass es schon für 2023 mindestens 2,20 Euro werden. Die aktuellen Schätzungen reichen aber gar bis 2,40 Euro, woraus sich eine attraktive Dividenden-Rendite von 3,6 Prozent ergeben würde.

Zuversichtlich für den Titel stimmt uns aber auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von sechs, welches im internationalen Branchenvergleich als günstig anzusehen ist. Zudem überzeugt – trotz der jüngsten Konsolidierung – die Charttechnik, da der langfristige Aufwärtstrend weiter intakt ist. Langfristanleger können daher die aktuelle Schwäche zum Einstieg nutzen.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (PC1V04) mit Cap bei 65 Euro und Laufzeit bis zum 20. September 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 65 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 65 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 7,6 Prozent (12,2 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 65er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 60,42 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Talanx-Aktie (Tageschart): weiter auf Kurs

Bildquelle: Talanx; Chartquelle: stock3.com