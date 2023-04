Beiersdorf-Aktie // Noch längst nicht ausgereizt

Steigende Kurse haben an der Börse meist sehr gute Gründe. So ist das auch bei der Beiersdorf-Aktie (520000), die binnen Monatsfrist rund zehn Prozent zugelegt hat. Beim Konsumgüter- und Klebstoffkonzern überzeugten frische Daten für das erste Quartal und eine Erhöhung der eigenen Guidance. Wir sehen den Titel aber trotz der jüngsten Zugewinne als aussichtsreich an.

Eigentlich sollten die Zahlen für das erste Quartal des Beiersdorf-Konzerns erst am 26. April veröffentlicht werden. Doch die Hamburger haben offensichtlich in der Buchhaltung einige Schnellrechner. Diese haben erkannt, dass die Werte wohl deutlich besser ausfallen, als dies der Vorstand bislang erwartet hatte. Zudem lagen die errechneten Werte klar über den Markterwartungen.

Und schon war der Vorstand vor Börsen-Regelwerk quasi gezwungen, die vorhandenen Fakten auch dem Kapitalmarkt zu kommunizieren. Demnach stieg der Umsatz des Konzerns organisch um 12,2 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro. Das Segment Consumer mit den Marken Nivea, Eucerin oder La Prairie wuchs organisch um 14,8 Prozent auf 2,06 Milliarden Euro, während der Klebebereich Tesa immerhin um 0,9 Prozent auf 425 Millionen anstieg.

Die gute Geschäftsentwicklung zwingt nun Vorstandschef Vincent Warnery zudem zur Anpassung der Prognose. Er erwartet nun für „Consumer“ ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis höheren einstelligen Prozent-Bereich. Bisher lag die Guidance bei einem Zuwachs im mittleren einstelligen Bereich. „Tesa“ soll hingegen weiterhin einen Zuwachs im mittleren einstelligen Bereich erleben.

Und auch die operative Rendite (Ebit-Marge) soll unverändert leicht über Vorjahresniveau von 13,2 Prozent liegen. Wir sehen aber genau hier noch Platz für positive Überraschungen, da die Gesellschaft derzeit Preiserhöhungen im Markt durchsetzen kann, die zu einer Margen-Verbesserung führen kann, die sogar auf Höhe des Umsatzwachstums liegt.

Kurspotenzial erkennen wir aber auch aus der Fundamentalbewertung. Denn mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 ist die Beiersdorf-Aktie (520000) historisch keinesfalls hoch bewertet. Dies hängt vor allem mit dem enormen Wert der Marke Nivea zusammen, die weltweit zu den bekanntesten Marken eines deutschen Konzerns gehört. Auch deshalb eignet sich das Papier als Langfristanlage.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (PE9FF0) mit Cap bei 120 Euro und Laufzeit bis zum 21. Dezember 2023. Geht die Aktie über dem Cap bei 120 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 120 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 8,7 Prozent (12,5 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 120er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 111,11 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Beiersdorf-Aktie (Tageschart): Im Aufwärtstrend

Bildquelle: Beiersdorf, Chartquelle: stock3.com

