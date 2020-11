FlatexDegiro sieht sich nach dem Zusammenschluss mit Degiro und der Geschäftsentwicklung in den vergangenen drei Monaten am Beginn einer neuen Ära des Online-Brokerage in Europa. In den ersten drei Quartalen stiegen die Umsätze, nach vorläufigen Zahlen, im Vergleich zum Vorjahr, stark um 66,9 Prozent auf 164,8 Millionen Euro.

Treiber für das Erlösplus ist das starke Kundenwachstum und überdurchschnittliche Trading-Aktivitäten, was wohl auch mit den hohen Schwankungen (Volatilität) an den Börsen zu Jahresbeginn zusammenhängt. Die Konsolidierung von Degiro hätte, so FlatexDegiro, nur einen geringeren Einfluss gehabt.

Die Anzahl der FlatexDegiro-Kunden nahm in den ersten neun Monaten um 45,4 Prozent auf 1,16 Millionen zu. In der gleichen Zeit hat FlatexDegiro die abgewickelten Trades auf 53,97 Millionen mehr als verdoppelt (plus 133,6 Prozent).

Nach dem dritten Quartal ist FlatexDegiro optimistisch die ambitionierten Jahresziele mit 70 Millionen Trades bei 1,2 Millionen Kunden zu erreichen. Bis 2025 sollen es dann, auch durch die Akqusition von Degiro, 100 Millionen Trades bei drei Millionen Kunden sein, so CEO Frank Niehage.

Durch die Degiro wird ein Ebitda-Beitrag von 30 Millionen Euro pro Jahr erwartet. Erstmals soll dieser Effekt im zweiten Halbjahr 2021 zum Tragen kommen, sofern die Degiro-Eingliederung wie geplant im ersten Halbjahr 2021 mit allen Maßnahmen gelingt.

Die Aussicht auf eine verbesserte Ebitda-Marge ist positiv. Das könnte den Kurs mittelfristig weiter beflügeln. Goldman Sachs vergibt derzeit ein Buy mit einem Kursziel von 56 Euro. Das starke Wachstum in den ersten neun Monaten goutiert auch Jefferies mit einem Buy, wobei das Kursziel mit 54 Euro etwas niedriger liegt.

Doppelt hält besser: Dauerhafte Vorteile + 1,00 % Zinsen p. a. bei Depotwechsel. Jetzt hier wechseln.

FlatexDegiro-Aktie (Wochenchart): intakter Aufwärtstrend



Bildquelle: Joerg Trampert / pixelio.de

FlatexDegiro-Aktie // Starker Start in eine neue Ära des Online-Brokerage was last modified: by