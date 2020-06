K+S-Aktie // Börse ist desillusioniert

Den Tränen nah dürften die Aktionäre von K+S (früher Kali und Salz) sein. Seit 2008 geht es nun schon mit dem Aktienkurs bergab. Erst das Platzen des Kali-Kartells mit fallenden Kali-Preisen, dann ein teures Minenprojekt in Kanada und schließlich eine, wie sich jetzt herausstellt, kostspielige Übernahme in den USA von Morton-Salt (2015), das traditionell eher margenschwach ist.

Es folge das übliche Berater-Instrumentarium aus Sparprogrammen und neuen Strategie-Konzepten. Das alles hat freilich nicht gefruchtet, die K+S-Aktie fiel immer tiefer bis es im März (2020) nur noch 4,50 Euro waren.

Nun braucht K+S dringend Geld, da die zu stopfenden Löcher immer größer werden. Also soll das nord- und südamerikanische Salz-Geschäft verkauft werden. Zusätzlich sind neue Kredite (Staatshilfe) notwendig.

An der Börse notiert das Unternehmen mit einem Wert von 1,36 Milliarden Euro. Das Eigenkapital beträgt 4,50 Milliarden Euro bei Nettoverbindlichkeiten von 3,12 Milliarden Euro. Der Markt ist somit nicht bereit deutlich mehr als das Eigenkapital abzüglich der Schulden zu bezahlen, was noch recht großzügig ist, angesichts der Perspektivlosigkeit, die das Management vermittelt. Bleibt zu hoffen, dass der Salz-Verkauf ein einträgliches Geschäft wird.

Keine Frage, die Börse dürfte bei der K+S-Aktie ziemlich desillusioniert sein. Ob das schon reicht als Kurs-Kapitulation – und, vor allem, wird es dem Management endlich wieder gelingen das (umweltverträglich) Unternehmen auf Kurs zu bringen? Skepsis ist nach den vergangenen Jahren durchaus angebracht.

Charttechnisch ging es mit der Aktie jüngst leicht nach oben (siehe Wochenchart unten). Bei 5,80/90 befindet sich eine Unterstützungslinie aus den Jahren 2001/02. Die mittelfristige Markttechnik signalisiert weiter steigende Kurse.

Heute findet die Hauptversammlung (HV) des Unternehmens statt. Es wird eine Dividende von 0,04 Euro ausgeschüttet.

K+S-Aktie (Wochenchart): Ob aus der Erholung mehr wird?



Bildquelle: K+S

