Limes Schlosskliniken-Aktie // Stimmung hellt sich auf

Viele sind im Stress, immer häufiger: Pandemie mit ewigen Lookdowns, Energiekrise, Krieg, Zukunftsängste, Druck und höherer Takt am Arbeitsplatz sowie, generell, Zukunftsängste. Depressionen und Burnout sind längst die häufigsten Gründe für eine Berufsunfähigkeit, die Psyche zählt, laut DAK, mit 19,8 Prozent zu den sechs bedeutendsten Krankheitsbildern überhaupt. Die Heil-und Therapieangebote der Limes Schlosskliniken sollen hier Linderung der seelischen Leiden verschaffen.

Der Konzern umfasst Spezialkliniken für Stressfolgeerkrankungen wie Depression, Burnout, Trauma, Angststörung, Zwangsstörung, Psychosen, ADHS oder bipolare Störungen und kam damit 2022 durch die Behandlung von rund 2.100 Patienten auf Umsatzerlöse von 28,8 Millionen Euro, einem Betriebsgewinn (Ebit) von 6,0 Millionen Euro und einem Konzernergebnis von 4,9 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2023 lag der Umsatz bei 14,0 Millionen Euro, das Ebit bei 1,8 und das Periodenergebnis bei 1,3 Millionen Euro. Daraus errechnet sich immerhin eine Ebit-Marge zum Halbjahr von 12,9 Prozent.

An den Standorten Teterow in der Mecklenburgische Schweiz (siehe Bild oben) und Bad Brückenau in Bayern befinden sich die Kliniken in historischen Gebäuden und die Unterbringung erfolgt auf einem (exklusiven) vier bis fünf Sterne-Niveau. Noch exklusiver ist das Paracelsus Recovery in Zürich und in London für High-End-Kunden mit 15 Ärzten und Betreuern pro Patient für rund 400.000 Franken pro Monat.

Limes Schlosskliniken ist weiter auf Expansionskurs: Der Umsatz soll auf 60 Millionen Euro steigen. Dazu wurde von Mai bis Juli 2023 die Schlossklinik Abtsee im Berchtesgardener Land gekauft (Eröffnung Sommer 2024), die Beteiligung an der Schweizer PRC Group um fünf Prozent auf 56 Prozent erhöht und über eine Kapitalerhöhung 51 Prozent der Liechtensteiner Privatklinik Clinicum Alpinum erworben. Im Bergischen Land ist eine Klinikeröffnung für Herbst 2024 geplant.

Bis August 2023 hat sich die Aktie der Limes Schlosskliniken sehr schön entwickelt, dann setzte eine Konsolidierung ein, die bis November dauerte. Derzeit befindet sich das Papier wieder auf dem Weg nach oben und es hat sich, charttechnisch, eine Umkehrformation herausgebildet. Nächste Barriere auf dem Weg nach oben ist die 200-Tage-Linie bei 317 Euro.

Ein durchaus reizvolles Konzept, wobei der Personalbereich sicherlich ein Risiko darstellt. Hier muss es dem Management gelingen gutes Personal zu vernünftigen Preisen zu finden und (mit guten Arbeitsbedingungen) zu halten. Derzeit ist das Unternehmen mit 90,3 Millionen Euro an der Börse bewertet. Der Streubesitz beträgt 23,1 Prozent.

Limes Schlosskliniken-Aktie (Tageschart): Kurswende mit Widerstand



