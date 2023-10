Deutsche Telekom-Aktie // Booster für den Kurs

Die Konsolidierung der Telekom-Aktie scheint abgeschlossen. Nach den beiden Tiefs im Juni und August (siehe auch Tageschart unten) schob sich der Kurs der T-Aktie zeitweise wieder an die Widerstandslinie knapp unter 21,00 Euro heran, dabei wurde kurzzeitig sogar die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten.

Die Kraft, die Barriere bei 20,80 Euro zu überschreiten, reichte dann aber doch nicht aus. Der Kurs der Deutschen Telekom kippte wieder nach unten, schnitt die 200-Tage-Linie und fiel auf die Unterstützungszone bei 19,00 / 20,00 Euro zurück.

Jetzt scheint sich die T-Aktie wieder auf den Weg nach oben zu machen. Womöglich haben sich einige Anleger dazu entschlossen, wieder auf den eher weniger konjunktursensitiven Telekommunikationswert zu setzen, zumal das Papier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter zehn und einer Dividenden-Rendite von um die vier Prozent durchaus attraktiv bewertet ist (Hauptversammlung findet am 10. April 2024 statt).

Die nächsten Kurshürden liegen nun bei 20,70 / 20,80 Euro. Würden diese Widerstandszone geknackt, würde der Kurs vermutlich zügig in Richtung 22,00 Euro oder vielleicht sogar darüber hinaus laufen.

Fundamental kommt an der Börse derzeit offenbar gut an, dass die Telekom mit dem sogenannten Booster-Programm Kosten durch Stellenkürzungen einsparen will. Traditionell wird die Telekom betriebsbedingte Kündigungen vermeiden. Viel ist bei der Telekom von künstlicher Intelligenz die Rede (KI oder AI), die helfe könne Kosten zu sparen. Tatsächlich könnte das auch zum Booster für den Kurs der Deutschen Telekom-Aktie werden. Die Unterstützungslinie bei 18,60 Euro sollte der Kurs möglichst nicht unterschreiten.

Aussichtsreich erscheint auch ein Bonus-Zertifikat mit Cap (PE9WJ7), welches am 21. Juni 2024 seinen Bewertungstag hat. Bleibt die bei 14,00 Euro platzierte Schwelle bis dahin unverletzt, wird das Zertifikat zum Maximalbetrag von 28 Euro getilgt. Daraus ergibt sich eine Maximalrendite von 7,6 Prozent (10,6 Prozent p.a.). Rutscht der Basiswert unter die Barriere, dann tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandspreis liegt dann bei 26,03 Euro, was dem aktuellen Zertifikatepreis entspricht.

Deutsche Telekom-Aktie (Tageschart): neuer Schwung nach oben?



Bildquelle: Deutsche Telekom; Chartquelle: stock3.com

