CTS Eventim-Aktie // Da ist noch Luft nach oben

Auch am letzten Tag der Woche bleibt die Stimmung am Aktienmarkt angespannt. Erneut dominieren die Minuszeichen den Kurszettel. Eine rühmliche Ausnahme sind die Anteilsscheine von CTS Eventim (547030), die von einer positiven Analysteneinschätzung profitieren und in der Spitze um mehr als vier Prozent zulegten.

Heute äußerten sich die Experten der Bank of America positiv zur Entwicklung beim Ticketvermarkter. Deren Urteil steigt von „Neutral“ auf „Buy“ mit einem von 60 auf 75 Euro erhöhtem Kursziel. Die Analysten von Berenberg hatten am gestrigen Donnerstag ebenfalls eine neue Studie in Umlauf gebracht: Hier wurde das „Buy“-Rating ebenso bestätigt wie das Kursziel von 85 Euro.

Bei aktuellen Kursen unter 60 Euro sind diese Kursziele allerdings doch recht weit entfernt, was allerdings zu Teilen auch dem aktuell eher müdem Gesamtmarkt geschuldet sein kann. Daher lohnt ein Blick auf die aktuelle operative Entwicklung.

Sie zeigen, dass der Konzern im ersten Halbjahr mit 1,021 Milliarden Euro erstmals mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt hat. Dies entspricht einem Plus von 39 Prozent zum Vorjahr, ist aber vor allem dem Wegfall der Corona-Beschränkungen geschuldet. Auch auf der operativen Ertragsseite ging es nach oben: Das Ebitda sprang ebenfalls um 39 Prozent auf 170,8 Millionen Euro.

Zuversichtlich stimmt uns auch der neue Ausblick. So sollen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr moderat wachsen und beim Gewinn kann sich der Vorstand ein leichtes Plus vorstellen. Bislang hatte das Management jeweils Werte auf dem 2022er-Niveau in Aussicht gestellt. Mit Blick auf das starke erste Halbjahr halten wir diese Prognosen allerdings für zu konservativ, zumal auch der Vorstand bereits von einem starken Juli sprach.

Daher bleibt der Wert auch mit einem relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 aussichtreich, zumal der Titel charttechnisch im Bereich um 55 Euro eine stabile Unterstützung aufweist. Langfristanleger können daher zugreifen.

CTS Eventim (Tageschart): Starke Unterstützung bei 55 Euro

Bildquelle: CTS Eventim, Chartquelle: stock3.com

