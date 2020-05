Rheinmetall-Aktie // Value und Verteidigung stabilisieren

Rüstung oder wie es heute heißt, Defence, läuft: Im ersten Quartal konnte Rheinmetall den Konzernumsatz um 1,1 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro steigern. Im Defence-Segment stiegen die Erlöse um 18 Prozent auf 740 Millionen Euro, während im Automotive-Bereich mit 618 Millionen Euro 13,5 Prozent weniger umgesetzt wurden.

Der Auftragsbestand weist mit 10,3 Milliarden Euro ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus.

Das operative Ergebnis im Berichtszeitraum beläuft sich auf 34 Millionen Euro, nach 54 Millionen Euro im ersten Quartal des Vorjahres. Diese Verringerung resultiert ausschließlich aus dem Unternehmensbereich Automotive, der einen Rückgang beim operativen Ergebnis um minus 39 Millionen Euro verzeichnet.

Für den Unternehmensbereich Defence erwartet Rheinmetall keine nachhaltigen Auswirkungen aus der Covid-19-Krise auf die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr. Die Mitte März 2020 veröffentlichte Jahresprognose für den Defence-Bereich wird deshalb bestätigt. Diese geht für das Gesamtjahr 2020 von einem Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent aus. Die operative Marge des Defence-Bereichs wird zwischen neun und zehn Prozent erwartet.

Für das Automotive-Segment traut sich Rheinmetall keinen Ausblick zu.

Die Rheinmetall-Aktie ist zeitweise mit zwei Drittel Wertverlust (sehr) tief gefallen. Inzwischen hat sich der Kurs – natürlich – wieder erholt, liegt aber noch immer rund 50 Prozent unter dem Niveau vom Herbst 2019.

Bei Rheinmetall ist gut Substanz vorhanden: Das Eigenkapital beträgt 2,24 Milliarden Euro. Zudem gibt es liquide Mittel von 704 Millionen Euro bei einem aktuellen Börsenwert von 2,88 Milliarden Euro. Für die Krise im Automobil-Bereich gibt es somit ein Polster. Bei sinkenden Margen dort wird das auch gebraucht werden.

Große Bewertungssprünge wird die Börse Rheinmetall nicht gestatten. Die Rüstungssparte sorgt derzeit für stabile Einnahmen – wem das gefällt …

Rheinmetall-Aktie (Wochenchart): etwas Stabilisierung nach tiefem Fall



