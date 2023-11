FCR Immobilien-Anleihe // Neuer Bond für neues Wachstum

FCR Immobilien ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. Hilfreich dabei waren zunächst einige Anleihen, die für das nötige Kapital sorgten. Zudem brachte Unternehmenschef Falk Raudies die FCR-Aktien (A1YC91) bereits 2018 an die Börse. Jetzt bietet FCR Immobilien bereits seine sechste Anleihe (A352AX) zur Zeichnung an, die mit einem attraktiven Kupon ausgestattet ist.

Durch das eingesammelte Geld aus Anleihe- und Aktien-Emissionen und durch nachfolgende Kapitalerhöhungen konnte Firmengründer Raudies das Wachstum sogar forcieren. So gehören inzwischen rund 100 Objekten zur Gesellschaft. Die daraus annualisierte Ist-Netto-Miete liegt bei mehr als 30 Millionen Euro – mit weiter steigender Tendenz.

Damit dies so bleibt, bietet das Unternehmen die neue FCR-Anleihe (A352AX) an, deren Zeichnungsfrist voraussichtlich bis 21. November 2023 läuft. Das maximale Volumen der Emission beträgt 60 Millionen Euro. Die Zeichnung richtet sich auch an den Privatanleger, wie die Stückelung von nominal 1.000 Euro zeigt. Der einfachste Weg zur Zeichnung führt über die Zeichnungsplattform der Deutschen Börse (DirectPlace).

Der Bond läuft fünf Jahre bis zum 26. November 2028. Der Kupon beträgt 7,25 Prozent p. a., bei halbjährlicher Zinszahlung (erstmal im Mai 2024). Wenige Tage nach dem Ende der Zeichnungsfrist wird der neue FCR-Bond im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein, womit ein täglicher Verkauf (aber auch Nachkauf) möglich ist.

Anleger, die die 5,25-Prozent-Anleihe aus dem Jahr 2019 (A2TSB1) im Depot haben, verfügen über die Möglichkeit, diese Schuldverschreibung gegen den neuen Bond zu tauschen und damit ab sofort vom höheren Kupon zu profitieren. Das Umtauschverhältnis beträgt eins zu eins. Je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro erhält der Investor zudem einen einmaligen Barausgleichsbetrag von 20,00 Euro und natürlich die anteilsmäßig angefallenen Stückzinsen.

Raudies nutzt die neue Anleihe natürlich zur Refinanzierung des alten Bonds, aber auch für weiteres Wachstum. Dabei will der Bestandshalter von Nahversorgern seine führende Marktposition weiter ausbauen und sein Portfolio kontinuierlich vergrößern – auch in Zeiten eines veränderten Zinsniveaus. Der Firmenchef baut dabei auch auf seinen erfolgreichen Track Record. Denn alle bislang ausgelaufenen Anleihen hat das Immobilienunternehmen pünktlich getilgt und zudem bei allen fünf Bonds sämtliche Zinszahlungen fristgerecht geleistet.

FCR Immobilien zeigte also bei seinen bislang herausgegebenen Bonds eine optimale Zuverlässigkeit. Hinzu kommt nun ein attraktiverer Kupon. Hilfreich sind zudem die weiterhin vorhandenen Wachstumsfantasie, die das engagierte Team um CEO Raudies sicher mit Leben füllen wird. Daher ist die neue Anleihe eine sinnvolle Depotbeimischung mit den klassischen Bond-Risiken.

