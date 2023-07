Indus-Aktie // Ein Sorgenkind ist weg

Bei der Indus Holding kommen die Aufräumarbeiten gut voran, die wir zuletzt im März ausführlich beschrieben [ HIER klicken ]: So meldete die Gesellschaft am heutigen Freitag den Verkauf aller Anteile an der Schäfer-Gruppe. Damit gelang zeitnah die Trennung von einem Sorgenkind, das schon nicht mehr zum Kerngeschäft von Indus gehörte. Und auch der Abschied von der Beteiligung am Automobilzulieferer Selzer, dem größten Sorgenkind, scheint bereits auf einem guten Weg zu sein. Die Indus-Aktien (620010) kann sich daher im schwachen Marktumfeld immerhin knapp behaupten.

Die Schäfer Gruppe geht an ein Beteiligungsvehikel der Münchener Callista Portfolio Holding. Der Zulieferer der Automobil- und Luftfahrtindustrie, der an vier Standorten in Deutschland und China komplexe und hochpräzise Modelle und Prüflehren produziert, soll dabei in wesentlichen Teilen erhalten bleiben und vor allem im Luxussegment neue Wachstumspotentiale erschließen.

Für Indus hat der Deal nur noch geringe bilanzielle Auswirkungen, da die Beteiligung schon weitestgehend abgeschrieben war. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht, große Beträge dürften aber kaum geflossen sein. Die Endkonsolidierung soll bereits im laufenden Quartal erfolgen.

Wichtiger ist die Fokussierung auf die hochspezialisierte Industrietechnik, wie auch Vorstandschef Johannes Schmidt betont. Und hier zeigten auch die jüngsten Quartalszahlen bereits sehr gute Werte bei den Beteiligungen aus dem weitergeführten Geschäften.

Die Indus-Aktie (620010) hatte sich in der Spitze im April bereits bis auf 27,65 Euro vorgearbeitet. Nach der Hauptversammlung und der Dividenden-Zahlung (0,80 Euro) im Mai setzten aber Gewinnmitnahmen ein. In dieser Woche belastete zudem das schwache Gesamtmarktumfeld. Doch diese Korrektur können Anleger nun zum Einstieg nutzen. Denn fundamental ist der Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von sieben und einer Dividenden-Rendite von rund 3,3 Prozent attraktiv bewertet.

Leider sind am Markt weiter keine Discount-Zertifikate auf diesen Basiswert verfügbar. Da die aktuelle Volatilität gute Konditionen bieten würde, dürfen die Emittenten hier gerne nachlegen, natürlich aber nur mit physischer Lieferung, wenn der Titel unter dem Cap durchs Ziel geht.

Indus Holding-Aktie (Tageschart): um 24 Euro gut unterstützt

Bildquelle: Indus Holding; Chartquelle: stock3.com

