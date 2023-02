MTU-Aktie // Frischer Auftrieb

Mehr als drei Jahre liegt inzwischen der große Schock für MTU Aero Engines zurück, nämlich der Ausbruch von Covid-19. Dies sorgte damals für das Ende des Flugbooms rund um den Erdball. Schnell schrillten in der Führungsetage die Alarmglocken, denn das Unternehmen gilt als weltweit führender Hersteller von Triebwerksmodulen und -komponenten sowie von kompletten Flugzeugtriebwerken. Und auch die Börse reagierte heftig: Die MTU-Aktie (A0D9PT) rauschte vom Rekordniveau bei 289 Euro bis auf 97,78 Euro in den Corona-Keller. Heute kostet das Papier aber schon wieder knapp 228 Euro.

Die Erholung vom Corona-Crash erfolgte zügig. Noch in 2020 eroberte das Papier die 200-Euro-Marke zurück. Allerdings blieb in den vergangenen zwei Jahren eine weitere nachhaltige Aufwärtsbewegung aus. Dabei ist die Reiselust der Bürger zurückgekehrt, die Zahl der Geschäftsreisen nähert sich dem Vor-Pandemie-Niveau an und der Ruf nach energieeffizienten Antriebssystemen wird in Zeiten knapper Ressourcen immer lauter.

Zudem verfügt MTU auch über viele Kunden aus dem militärischen Bereich, was in der aktuellen geopolitischen Situation ein großer Vorteil sein kann. Abzulesen ist dies beispielsweise an den Prognosen des Vorstands: Nach einem starken dritten Quartal, in dem neben dem Wartungsgeschäft auch ein fester US-Dollar half, erhöhte das Management die Prognosen für 2022. Hier soll nun ein Umsatzrekordwert von 5,4 bis 5,5 Milliarden Euro erreicht worden sein. Vorher war die Verwaltung von 5,2 bis 5,4 Milliarden ausgegangen. Beim bereinigten Betriebsgewinn (Ebit) will MTU ein Plus im niedrigen 30-Prozent-Bereich erzielen. Hier lag die alte Guidance bei einem Anstieg im mittleren 20-Prozent-Bereich.

Zuversichtlich stimmt uns allerdings vor allem der Ausblick auf die kommenden Jahre. Denn für 2023 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von 6,4 bis 6,6 Milliarden Euro. Bis 2025 sollen die Erlöse gar schon 8,0 Milliarden Euro erreichen. Dann soll das Ebit bereits im Bereich der Eine-Milliarde-Euro-Marke liegen. Immerhin gelang zuletzt der Sprung über den Widerstand im Bereich um 220 Euro, der ein neues Kaufsignal liefert. Aber auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 sowie die Dividenden-Rendite von mehr als zwei Prozent sprechen für die MTU-Aktie.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (SQ7YKU) mit Cap bei 240 Euro und Laufzeit bis zum 22. September 2023. Geht die Aktie über dem Cap bei 240 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 240 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 12,2 Prozent (19,6 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 240er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 213,19 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

MTU-Aktie (Tageschart): Ausbruch über 220 Euro

Bildquelle: MTU; Chartquelle: stock3.com

