Heidelberg Materials-Aktie // Der Top-Performer bleibt chancenreich

Wer hätte es gewusst? Heidelberg Materials ist auf Sicht von zwölf Monaten der aktuelle Top-Performer unter den 40 DAX-Werten. Satte 70 Prozent hat das Papier des Bauzulieferers seit dem vergangenen Oktober zugelegt. Und die Chancen stehen gut, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt.

Dafür gibt es handfeste Gründe: So zeigte sich der Wert in der jüngsten Marktschwäche sehr robust. Zudem bleiben die Analysten weiter sehr zuversichtlich: Am heutigen Freitag sprach beispielsweise die britische HSBC eine Kaufempfehlung für die Aktie auf, die im Sommer auf Hold abgestuft hatte. Am vergangenen Dienstag hatte hingegen die Schweizer UBS ihr Buy mit Kursziel 84,00 Euro bestätigt. Noch zuversichtlicher zeigte sich die nordamerikanische Jefferies, deren Kursziel ihrer Kaufempfehlung gar bei 97,60 Euro liegt.

Auch Plusvisionen hatte noch vor vier Monaten eine sehr positive Einschätzung für den Titel, abgegeben [ HIER klicken ], da wir vor allem aus fundamentaler Sicht, aber auch dank des intakten Aufwärtstrends, weitere Kurschancen sahen. Der technische Aufwärtstrend ist allerdings inzwischen gebrochen. Dafür dürfte sich aber die Unterstützung bei 70,00 Euro als robust erweisen und den Boden bilden für den nächsten Angriff auf das Zwischenhoch aus 2021 knapp über 81,00 Euro.

Denn operativ läuft es bei Heidelberg Materials weiter gut, wie auch die jüngsten Quartalszahlen zeigten. Sie führten dazu, dass die Verwaltung Ende Juli ihre Jahresziele nach oben revidierte. So soll im Gesamtjahr der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 2,7 und 2,9 Milliarden Euro liegen. Vorher lag die Ziel-Guidance bei 2,50 bis 2,65 Milliarden Euro. Gleichzeitig soll der Umsatz währungsbereinigt moderat zulegen. 2022 hatte Heidelberg ein Ebit von rund 2,5 Milliarden Euro erreicht und einen Umsatz von mehr als 21,0 Milliarden Euro generiert.

Vor diesem Hintergrund ist das Papier – trotz der Konjunkturkrise – mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von sechs und einer Dividenden-Rendite von 2,8 Prozent äußerst modert bewertet, weshalb wir unsere positive Einschätzung erneut bestätigen, die wir auch schon im Dezember 2021 [ HIER klicken ] hatten, als die Aktie um 60,00 Euro pendelte.

Das im Juli vorgestellte Discount-Zertifikat (SQ672B) mit Cap bei 65,00 Euro und Laufzeit bis 22. Dezember 2023 [ HIER klicken ] dürfte zum Maximalbetrag von 65,00 Euro getilgt werden. Das Papier legte derweil kräftig zu, besitzt aber noch eine Restrendite-Chance von rund zwei Prozent (9,6 Prozent p.a.), weshalb hier noch kein Handlungsbedarf besteht. Zur Erinnerung: Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 65er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs für Käufer aus dem Sommer lag 60,99 Euro, während aktuell 63,73 Euro bezahlt werden müssten.

Heidelberg Materials-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend flacht sich ab



Bildquelle: Heidelberg Materials; Chartquelle: stock3.com

