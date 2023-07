Grenke // Bessere Geschäfte – Aktie im Aufwind

Die Grenke-Aktie vollzieht aktuell eine schöne Aufwärtsbewegung: Nach einem Doppeltief im September und Dezember des vergangenen Jahres trieb der erste Aufwärtsschub das Papier bis auf 30 Euro. Dann erfolgte der Rückschlag zur 200-Tage-Durschnittslinie beziehungsweise zur Unterstützungslinie bei rund 22 Euro. Von dort ging es dann bis auf 32 Euro mit einem spärteren erneuten Pullback zur 200-Tage-Linie. Das Niveau bei 25 Euro könnte nun eine gute Basis für einen erneuten Anstieg sein.

Geschäftlich lief es für den Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen im zweiten Quartal ziemlich gut: Das erzielte Leasingneugeschäft lag in diesem Zeitraum mit 650,3 Millionen Euro um 10,7 Prozent über dem Vorjahresquartal. Damit war das zweite Quartal 2023 das siebte Quartal in Folge mit einem zweistelligen Wachstum im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal.

Möglich wurde das Wachstum vor allem durch den Ausbau des Händlernetzes auf zuletzt über 34.000 Händler in mehr als 30 Ländern. Nord- und Osteuropa verzeichnen mit 22,5 Prozent erneut das stärkste Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal. Dabei stieg insbesondere das Leasingneugeschäft um 39,2 Prozent beziehungsweise um 31,3 Prozent in Großbritannien und Finnland, den größten Ländern der Region.

Die Nachfrage nach Leasing von E-Bikes ist unverändert gut. Verfügbar ist E-Bike-Leasing in Deutschland, Österreich, Belgien und Finnland. In Q2 2023 wurden rund 15.000 Verträge für E-Bikes abgeschlossen, dies entspricht einem Plus um rund 50 Prozent.

Mit etwa 150.000 Anfragen war das Interesse am Leasingangebot im zweiten Quartal dieses Jahres hoch und übertraf das Vorjahresquartal. Daraus resultierten rund 78.000 Vertragsabschlüsse, was der üblichen Umwandlungsquote von 52,6 Prozent entspricht. Die durchschnittliche Ticketgröße blieb mit rund 8.300 Euro stabil.

Die technische Situation, die günstige Bewertung der Aktie bei gleichzeitigem Wachstum machen die Grenke-Aktie derzeit zu einem reizvollen Investment.

Grenke-Aktie (Tageschart): stark schwankend aufwärts



Bildquelle: Grenke; Chartquelle: stock3.com

