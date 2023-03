Die besten deutschen Streamerinnen 2022

Gaming ist besonders bei Männern und insbesondere jungen Männern beliebt. Dennoch haben es einige Damen auf Twitch, einer Livestream Plattform für Videospielinhalte, bis ganz nach oben geschafft. Die in unseren Augen besten Streamerinnen aus Deutschland bringen alle das gewisse Etwas mit, einen individuellen Charakter und oft handelt es sich auch einfach um Frauen, die schön anzusehen sind.

MontanaBlack und Knossi sind bei den Männern zwei der berühmtesten Vertreter der Livestreamer. Sie werden jedes Mal angesprochen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Die besten deutschen Streamerinnen sind zwar noch nicht ganz so bekannt, doch auch sie können eine große Fangemeinde hinter sich versammeln.

Dieselben Spiele spielen wie die beste deutsche Streamerin

Viele Fans wollen ihren Vorbildern in allen Belangen nacheifern. Vermutlich der einfachste Weg, um eine Connection zwischen sich und der Streamerin aufzubauen, ist, dasselbe Spiel zu spielen. Gerade bei kleineren Multiplayer-Spielen kann es durchaus passieren, dass man die deutsche Streamerin sogar in einer Runde antrifft. Und wenn man ein beliebtes Singleplayer-Spiel wie beispielsweise ALTF4 spielt, kann man viel besser nachvollziehen, warum die Streamerinnen auf manche Passagen so reagiert haben und in welchen Bereichen es eigentlich eine viel einfachere Lösung gibt.

Man kann sogar einige der von den Streamerinnen gezeigten Online-Spiele kostenlos spielen. Der Trend in der Branche geht immer mehr hin zu Free2Play-Spielen, da Spieler hier ganz einfach mitmachen können und nicht erst einen Titel für 70 Euro erwerben müssen.

Lara Loft

Lara Loft ist eine deutsche Streamerin, deren Name offensichtlich von der Protagonistin der berühmten Videospielreihe Tomb Raider inspiriert ist. In diesen Spielen erkundet Lara Croft verlassene Ruinen und birgt fantastische Schätze.

Lara Loft, die mit bürgerlichem Namen Lara Trautmann heißt, ist vor allem für ihre Let’s Plays bekannt. Bei dieser Art von Videos beziehungsweise Streams können die Zuschauer dabei sein, wenn die deutsche Streamerin ein Singleplayer-Spiel durchspielt.

Mit mittlerweile über 380.000 Followern ist Lara Loft eine der beliebtesten und sicherlich auch besten Streamerinnen Deutschlands. Lara arbeitet parallel zur Streamingkarriere auch als Synchronsprecherin und hat tatsächlich schon der namensgebenden Lara Croft ihre Stimme geliehen. 2016 nahm sie zudem an der Talentshow The Voice of Germany teil, bei der sie es aber nicht bis in die Liveshow schaffte. Einen weiteren Ausflug ins Fernsehen machte sie beim Perfekten Promi Dinner.

Regina Hixt

Regina ist nicht erst seit ihrer Streamingkarriere sehr bekannt unter Influencern und unter Fans der ersten großen deutschen YouTube-Kanäle. Regina war früher nämlich mit einem der Apecrime-Mitglieder zusammen, wodurch sie viele Zuschauer auch schon von YouTube kannten.

Neben Gaming geht es bei Regina hauptsächlich um Themen wie Beauty und Beziehungen. Über 300.000 Follower konnte sie sich damit aufbauen.

Gnu / Saftiges Gnu

Saftiges Gnu, die mit bürgerlichem Namen Jasmin heißt, bringt es auf über 560.000 Follower auf der Streamingplattform Twitch. Sie ist immer wieder in lustigen Runden mit anderen Streamern in Among Us zu sehen, streamt aber auch regelmäßig Horrorspiele, Shooter oder andere Games.

RevedTV

Auch wenn einige der oben genannten Streamerinnen in den letzten Jahren einen steilen Aufstieg verzeichnen konnten, kann wohl kaum eine mit Antonia RevedTV Staab mithalten. Die erfolgreiche deutsche Streamerin lebt aktuell auf der portugiesischen Insel Madeira. Böse Zungen behaupten allerdings, dass die deutsche Streamerin und ihre Kollegen nur auf der Insel wohnen, weil diese als Steuerparadies gilt.

Sie streamt beispielsweise Craft Attack 7, veranstaltet aber auch immer wieder eigene Formate wie beispielsweise Der Dümmste fliegt, bei der befreundete Streamer möglichst schnell auf Wissensfragen von ihr antworten müssen und anschließend in der Runde diskutieren, wessen Antworten am unzureichendsten waren.

Die deutsche Streamerin versteht es wie keine zweite, mit ihrer Community bei ihren Reaktionen und bei den Just-Chatting-Streams zu interagieren und den Zuschauern das Gefühl zu geben, eine persönliche Bindung zur Streamerin zu erleben.

