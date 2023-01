Cliq Digital-Aktie // Rekord-Umsatz, Top-Dividende und ein Risiko

Aus dem Tal der Tränen, die Cliq Digital-Aktie war im Oktober des vergangenen Jahres bis auf rund 16 Euro gefallen, hat sich der Kurs inzwischen wieder auf 28 Euro nach oben gearbeitet und dabei auch die flach verlaufende 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten – um diese Linie mäandert die Cliq-Notierung nun schon seit Sommer 2021 (siehe auch Tageschart unten). Cliq vertreibt abonnementbasierte Streaming-Dienste, für Filme und Serien, Musik, Hörbücher, Sport sowie Spiele.

Positiv fällt auf, dass die Cliq Digital-Aktie die Widerstandszone um 28 Euro schon etwas angekratzt hat. Um von einem Durchbruch zu sprechen ist es allerdings noch etwas zu früh. Würde die 28er-Linie geknackt, fände sich die nächste Barriere bei 32/33 Euro (August-Hoch 2022). Wird die Konsolidierung im November und Dezember als Flagge angesehen, bestehen gute Chancen, dass dieses Niveau in nächster Zeit erreicht wird.

Geschäftlich sieht sich Cliq Digital auf Wachstumskurs: Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Konzern einen Umsatz von mehr als 345 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) soll dann bei voraussichtlich mehr als 50 Millionen Euro liegen. Allerdings muss sich Cliq die Expansion recht teuer erkaufen: Es sind Marketing-Aktivitäten von mehr als 120 Millionen Euro und Investitionen in zusätzlichen Content geplant.

Im Jahr 2022 kam Cliq auf einen Umsatzplus von 84 Prozent auf 276 Millionen Euro. Die Zahl der zahlenden Mitglieder wurde um 45 Prozent auf 1,9 Millionen gesteigert. Das Ebitda klettert um 60 Prozent auf 44 Millionen Euro, woraus sich eine Ebitda-Marge von 16 Prozent (Vorjahr: 18 Prozent) errechnet. Das ist nicht herausragend üppig, aber auch schon im zurückliegenden Jahr musste Cliq 112 (54) Millionen Euro für Marketing ausgeben, um den Umsatzanstieg zu erzielen. Durch die Marketing-Aktivitäten fiel auch der freie Cash-flow mit 15 Millionen Euro etwas magerer als im Vorjahr (16 Millionen Euro) aus. Die Netto-Cash-Position des Konzerns lag zum Jahresende bei zehn Millionen Euro nach zwei Millionen Millionen im Vorjahr.

Ohne Werbung läuft bei Cliq Digital offenbar nur wenig, aber Cliq gelingt es derzeit, trotz der hohen Ausgaben in diesem Bereich, ein ansehnliches Wachstum und eine gute Marge zu erwirtschaften. Ob das auch in Zukunft gelingt? Die Börse bleibt vorsichtig [siehe auch HIER]: Mit einem aktuellen Marktwert von 188 Millionen Euro, bei einem geschätzten Umsatz von 345 Millionen Euro und einer Ebit-Marge von um die 15 Prozent ist das Unternehmen eher günstig bewertet. Reizvoll ist sicher auch die derzeitige Dividenden-Rendite von 5,2 Prozent, so auf der Hauptversammlung am 6. April eine Dividende von 1,50 Euro (einige Analysten sehen eine höhere Dividende) beschlossen werden sollte.

