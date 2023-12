Bechtle-Aktie // Der Wandler macht mehr Zukäufe möglich

Kaum hatte sich die Bechtle-Aktie wieder in Richtung der 50-Euro-Marke bewegt und das höchste Niveau seit Frühjahr 2022 erreicht, da sorgte das eigene Management für einen Kursrücksetzer. Denn der IT-Dienstleister sammelte über eine Wandelanleihe frisches Kapital ein, was auch zur Ausgabe neuer Aktien führt. Und schon geriet die Bechtle-Aktie (515870) deutliche runter Druck.

Doch der Reihe nach: Rund 300 Millionen Euro sammelte Bechtle am vergangenen Freitag über eine Wandelanleihe bei institutionellen Anlegern ein. Diese Investoren können über die Anleihe neue Aktien beziehen, die die Gesamtzahl der Anteilsscheine erhöht. Da Altaktionäre aber bei der Transaktion keine Möglichkeit hatten, ihre Anteile an Unternehmen auf einem identischen Niveau zu halten, kommt es zu einer Verwässerung der zukünftigen Gewinne. Dies wird am Kapitalmarkt in der Regel negativ gesehen, weshalb die Aktie deutlich an Boden verlor.

Doch in diesem Fall macht das schnelle Einsammeln frischer Gelder durchaus Sinn. Denn es sorgt für speziell in Zeiten höherer Zinsen für eine größere finanzielle Flexibilität. Da der IT-Dienstleister ohnehin stets durch Zukäufe sein Wachstum beschleunigt, kann der neue Wandler nun sogar dazu führen, dass das Wachstumstempo nochmals erhöht werden kann – nachdem im Jahr 2023 bereits sieben Unternehmen in Großbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Spanien und Deutschland zugekauft wurden.

Technisch scheint die Aktie, die aktuell in etwa bei 43,00 Euro notiert, oberhalb von 40,00 Euro gut unterstützt. Hier sollte der Wert zeitnah wieder drehen. Denn fundamental ist das Papier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 und einer Dividenden-Rendite von zwei Prozent im historischen Vergleich durchaus attraktiv bewertet. Langfristanleger können daher durchaus limitiert einstiegen oder zukaufen.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet aber auch ein Discount-Zertifikat (SW2BBE) mit Cap bei 46,00 Euro und Laufzeit bis zum 22. März 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 46,00 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 346,00 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 9,9 Prozent (33,4 Prozent p. a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 46er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 41,86 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

