Adidas-Aktie // Ein sehr optimistischer Analyst

Schwere Zeiten liegen hinter Adidas. Dem Sportartikelhersteller setzen zunächst Probleme in den Lieferketten merklich zu, dann folgten hohe Abschreibungen auf die mit dem umstrittenen Rapper Kanye West auf den Markt gebrachten Produkten der Yeezy-Reihe und schließlich belasten die steigenden Rohstoff-, Energie- und Personalkosten und die Konjunkturflaute. So schmierte die DAX-Aktie (A1EWWW) vom ihrem Rekordhoch bei 336,25 Euro aus dem Sommer 2021 bis auf ein zyklisches Tief bei 93,40 Euro im Herbst 2022 ab. Seit diesem Zeitpunkt läuft die Erholung.

Bereits bis in den Bereich um 180 Euro hat sich die Adidas-Aktie dabei erholt. Waren es zunächst vor allem technische Faktoren, nachdem der Titel klar überverkauft war, folgten eine Reihe positiver Analystenstudien, die insbesondere die verbesserten Lieferketten in den Fokus stellten. Aber auch die Tatsache, dass das Yeezy-Problem gelöst war, gefiel den Experten.

Die optimistischte Studie brachte nun aber die Berenberg Bank auf den Markt: Deren Analyst Graham Renwick hält ein Kursziel von 220 Euro für möglich. Er sieht den Sportartikelhersteller am Beginn einer mehrjährigen Turnaround-Story, die langfristig auch Kurse von 300 Euro möglich macht. Mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 halten wir dies aus fundamentaler Sicht allerdings für überzogen, zumal sich die Gewinne der Franken nur langsam steigern lassen, da das konjunkturelle und inflationäre Umfeld keine gesunde Basis bilden.

Und auch charttechnisch sehen wir größere Hürden. Denn vor Jahresfrist notierte der Titel ebenfalls im Bereich um 180 Euro, weshalb hier ein größerer Widerstand wartet. Gelingt es diese Marke aber trotzdem zu knacken, folgt im Bereich um 220 Euro schon die nächste größere Klippe, die kaum im ersten Versuch übersprungen werden kann. Hoffnungsvoll macht daher lediglich der intakte Aufwärtstrend, dessen untere Trendlinie aktuell im Bereich um 155 Euro verläuft. Direktinvestments sollten Anleger daher eher an schwachen Tagen tätigen.

Wieder einmal erscheint der Einstiegsversuch via Discount-Zertifikat sinnvoller und risikoärmer: Das ausgewählte Discount-Zertifikat (SN46K9) mit Cap bei 180 Euro läuft bis 15. Dezember 2023. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 180er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 163,52 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht. Der Rabatt gegenüber dem Direktinvestment läge bei rund neun Prozent. Geht die Aktie hingegen über dem Cap bei 180 Euro über die Ziellinie, erzielt der Anleger – quasi als Trost für den entgangenen Aktienkauf – aktuell eine Maximalrendite von 10,1 Prozent (21,6 Prozent p.a.), da er dann 180 Euro in Cash ausbezahlt bekommt. Dieser Gewinn kann dann beispielswiese in neue Turnschuhe mit den berühmten drei Streifen investiert werden.

Adidas-Aktie (Tageschart): Richtung stimmt derzeit

