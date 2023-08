Zalando-Aktie // Der Glücksschrei kehrt zurück

Über Zalando hatten wir zuletzt Mitte Juni berichtet [ HIER klicken ] und dabei vor allem auf die Möglichkeit des rabattierten Einstiegs via Discount-Zertifikat hingewiesen, nachdem die Aktie damals bei Kursen nun 24,50 Euro überverkauft war. Heute überrascht der Online-Händler allerdings mit einer Verdopplung des operativen Gewinns (Ebit) im zweiten Quartal und einer konkretisierten Prognose, weshalb der Zalando-Kurs Glücksprünge macht.

Im Detail: Obwohl das Bruttowarenvolumen (GMV) und der Umsatz leicht zurückkommen, geht es beim Ebit im zweiten Quartal um satte 87 Prozent auf 144,8 Millionen Euro nach oben. Möglich war dies, da Zalando seine Kosten perfekt im Griff hatte und unnötige Ausgaben offensichtlich gut vermeiden konnte.

Im Gesamtjahr strebt der Online-Händler nun ein Ebit zwischen 300 bis 350 Millionen Euro an. Zuvor hatte das Unternehmen mit 280 bis 350 Millionen Euro kalkuliert, nach 184,6 Millionen Euro in 2022. Die Umsatzentwicklung wird allerdings eher in der unteren Hälfte der ursprünglich prognostizierten Spanne von minus einem Prozent bis plus vier Prozent liegen.

Helfen soll dabei auch der Einsatz eines von künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Tools. Damit können die Kunden Größenempfehlungen auf der Grundlage ihrer individuellen Körpermaße erhalten. Die neue Funktion führte die Gesellschaft im Vormonat in Deutschland, Österreich und der Schweiz für ausgewählte Bekleidungskategorien ein. Ausreichend dafür sind zwei Fotos, die Kunden in eng anliegender Kleidung an Zalando senden.

All dies trieb die Zalando-Aktie (ZAL111) im Hoch des heutigen Donnerstags bereits bis 32,00 Euro, ehe kleine Gewinn mitnahmen einsetzen. Aktuell bewertet der Markt den Konzern allerdings lediglich mit rund acht Milliarden Euro. Dies ist noch immer deutlich weniger als der Jahresumsatz von rund zehn Milliarden Euro, den Zalando in diesem Jahr erzielen wird. Daher sehen wir durchaus noch Nachholpotential. Allerdings bleibt unser Tipp der Einstiegsversuch via Discount-Zertifikat, da die gestiegene Volatilität der Aktie sehr gute Konditionen möglich macht.

Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat (SN7AP0) mit Cap bei 30 Euro und Laufzeit bis 22. Dezember 2023. Geht die Zalando-Aktie unter dem Cap durchs Ziel, erhält der Anleger pro Zertifikat eine Aktie ins Depot gebucht. Der Einstandspreis liegt dann bei 27,07 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Preis entspricht. Läuft die Aktie nach oben weg, ist dies auch kein Beinbruch. Denn der Emittent tilgt dann mit 30,00 Euro in Cash, wenn das Cap-Niveau am Laufzeitende überschritten ist. Daraus ergibt sich eine Maximalrendite, quasi als Trost für den entgangenen Aktienkauf, von 10,8 Prozent oder hochgerechneten 28,2 Prozent p.a.

Das im Juni vorgestellte Discount-Zertifikat (SN7APW) mit Cap bei 22 Euro und Laufzeit bis 22. Dezember 2023 [HIER klicken] darf im Depot verweilen. Es ist vom damaligen Niveau bei 19,73 Euro inzwischen auf 21,21 Euro geklettert, bringt aber bis zur Fälligkeit immerhin noch eine Restrendite von 3,8 Prozent (9,8 Prozent p.a.).

Zalando-Aktie (Tageschart): Abwärtsbewegung ist beendet



Bildquelle: Zalando; Chartquelle: stock3.com

