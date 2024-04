11. IIF International Investment Forum // Jetzt anmelden

Bereits zum elften Mal seit Start im Jahr 2021 findet am 17. April 2024 ab 10.00 Uhr (MEZ) das International Investment Forum (IIF) statt und bringt Investoren mit ausgewählten Unternehmen wie Knaus Tabbert, Manuka Resources, Solutiance, Royal Helium, LNG Energy Group, Carbon Done Right Developments oder Enapter zusammen. Plusvisionen ist Medienpartner der Veranstaltung.

Als rein digitale Live-Veranstaltung bietet das International Investment Forum (IIF) Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, Europa und den USA.

Es präsentieren sich Unternehmen aus verschiedensten Branchen und bieten Einblicke in ihre Geschäftsmodelle und die aktuelle Unternehmensentwicklung und stehen allen Anlegern live für Fragen im Chat zur Verfügung.

Bitte melden Sie sich für das IIF ausschließlich über unsere Website www.ii-forum.com an.

Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie HIER.

Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei.