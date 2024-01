Cenit-Aktie // Der schnelle Zukauf freut die GBC-Analysten

Gerade einmal zehn Tage war das Jahr alt, da sorgte Cenit mit dem ersten Zukauf im neuen Jahr für Aufsehen. Denn der IT-Dienstleister kaufte eine kleine, aber feine IT-Bude mit 16 Mitarbeitern, guten Ideen und einer hohen Kompetenz im Dassault Systèmes-Geschäft. Dies freut die Analysten von GBC Research, die daraus weitere Wachstumschancen ableiten und ihr Kursziel für die Cenit-Aktie (540710) von 20,90 Euro bestätigten.

So gehören nun rückwirkend zum 1. Januar 2024 sämtliche Anteile der CCE b:digital aus Bissendorf bei Osnabrück zum Cenit-Konzern, der inzwischen rund 900 Mitarbeiter vereint und nun mit Experten für das Dassault Systèmes Geschäft ergänzt wird, welche vor allem digitale Lösungen und Services für das Engineering und die Fertigung entwickeln.

Vor allem mit diesem Know-how baute die Gesellschaft in den vergangenen Jahren eine hohe Reputation als IT- und Software-Haus auf, die rund 500 Unternehmen im gesamten DACH-Raum nutzten oder weiter nutzen.

Die GBC-Analysten sehen in der CCE-Akquisition einen weiteren Schritt zur Erreichung der mittelfristigen Ziele. So will Cenit weiterhin bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 ein Umsatzniveau von 300 Millionen Euro erzielen, bei einer operativen Marge (Ebit-Marge) von acht bis zehn Prozent. Dabei weisen die Experten darauf hin, dass der neue Zukauf den Bereich 3DS Solutions stärkt, dessen Umsatz von derzeit rund 100 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro gesteigert werden soll.

Die GBC-Analysten sehen aktuell noch keine größeren Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis des Cenit-Konzerns, weshalb die aktuellen Gewinnschätzungen beibehalten wurden. GBC Research bestätigte daher auch das Kaufen-Votum und das Kursziel von 20,90 Euro. Auf den Weg dahin dürfte das Hoch des Jahres 2023 im Bereich der 15-Euro-Marke der nächste technische Widerstand sein, den es zu überwinden gilt.

Leider bieten die Emittenten von Zertifikaten weiterhin keine Papiere auf diesen Basiswert an. Speziell Discount-Zertifikate wären bei der vorhandenen Volatilität ein spannendes Produkt um in die Aktie verbilligt einsteigen zu können. Hier dürfen die Emittenten gerne nachlegen.

Cenit-Aktie (Tageschart): auf dem Weg zum 2023er-Hoch

Bildquelle: Cenit; Chartquelle: stock3.com

