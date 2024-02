Siemens Health-Aktie // Solider Auftakt

Als wir im Mai 2022 über die Siemens-Health-Aktie (SHL100) berichteten, notierte der Wert in etwa auf dem aktuellen Niveau oberhalb der 50-Euro-Marke [ HIER klicken ]. Allerdings ist in der Zwischenzeit viel passiert. So überzeugte der Medizintechnik-Konzern zuletzt mit ordentlichen Quartalszahlen und einem bestätigten Ausblick. Fahrt kann der Titel aber trotzdem nicht aufnehmen.

Gut ist derzeit an der Börse oftmals nicht gut genug. Denn an den frischen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (per 30.9.) kann es nicht liegen. So setzte der Siemens-Ableger von Oktober bis Dezember mit rund 5,2 Milliarden Euro zwei Prozent mehr um, als vor Jahresfrist. Bereinigt um Wechselkursschwankungen und Sondereffekte hätte der Zuwachs gar 5,7 Prozent betragen. Zuwächse waren dabei in nahezu allen Bereichen zu verzeichnen. Lediglich die Labordiagnostik musste Umsatzrückgänge hinnehmen, da der Verkauf von Corona-Schnelltests stockte.

Dagegen machte sich ein laufendes Sparprogramm auch in der Labordiagnostik positiv bemerkbar. So gelang es dem Konzern das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um acht Prozent auf 742 Millionen Euro zu verbessern. Damit erreichte das Unternehmen nahezu exakt die Erwartungen der Analysten. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie kam es hingegen zu einem kleinen Rückgang auf 0,49 Euro, da höhere Steuern und gestiegene Finanzierungskosten belasteten. Und auch beim Ausblick gab Konzernchef Bernd Montag Entwarnung: Er bestätigte die Ziele für das Gesamtjahr und trat damit Gerüchten entgegen, dass auch Siemens Health die Konjunkturschwäche schon bemerkt.

So soll die Gesellschaft im Jahr 2023/24 um 4,5 bis 6,5 Prozent wachsen – ohne Berücksichtigung von Sonder- und Währungseffekten. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll dabei bei 2,10 bis 2,30 Euro durchs Ziel gehen. Daraus errechnet sich in der Mitte der Guidance ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24. Diese relativ hohe Bewertung dürfte daher der Hauptgrund sein, warum der Kurs nicht positiver auf die Nachrichten reagiert hat.

Spannend dürfte der Wert nun aber schon für Dividendenjäger sein. Denn nach der Hauptversammlung am 18. April wird der Konzern 0,95 Euro als Dividende auszahlen, woraus sich eine Rendite von immerhin 1,8 Prozent ergibt. Dabei gilt es zudem zu beachten, dass ja schon in rund 14 Monaten mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit die nächste Ausschüttung in mindestens gleicher Höhe erfolgen dürfte.

Eine defensivere Alternative zum Direktinvestment ist ein Bonus-Zertifikat mit Cap (SV7SQK). Es bringt eine Maximalrendite von 7,4 Prozent (8,1 Prozent p.a.), wenn die Siemens Health-Aktie bis zum 20. Dezember 2024 über der Barriere bei 36 Euro (Abstand: 32,2 Prozent) verweilt. Gelingt dies nicht, dann tilgt der Emittent in Aktien im Bezugsverhältnis eins zu eins.

Siemens Health-Aktie (Tageschart): Am Widerstand angekommen

Bildquelle: Siemens Health; Chartquelle: stock3.com