HeidelbergCement-Aktie // Das war richtig gut

Als wir Mitte Dezember die HeidelbergCement-Aktie (604700) zuletzt unter die Lupe nahmen, hatten wir darauf gesetzt, dass die Unterstützung bei 60 Euro hält [ HIER klicken ]. Dies erweis sich als richtig. Am gestrigen Montag (31.1.) lieferte der Bauzulieferer nach Börsenschluss nun auch die fundamentalen Rahmendaten für weiter steigende Kurse. Denn die vorläufigen Zahlen für 2021 lagen über den Erwartungen der Analysten, weshalb die Aktie im frühen Xetra-Handel über 63 Euro springt.

So soll der Umsatz im Geschäftsjahr 2021 währungsbereinigt um rund acht Prozent auf rund 18,7 Milliarden Euro zugelegt haben, obwohl die Verwaltung zuletzt nur ein leichtes Plus erwartet hatte. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging es – auf vergleichbarer Basis – um ca. sechs Prozent auf 3,875 Milliarden Euro nach oben. Hier hatte der Vorstand im Vorfeld bislang einen „starken Anstieg“ erwartet, weshalb Analysten mit einem Plus von rund fünf Prozent kalkuliert hatten.

Weitere Details nannten die Heidelberger noch nicht. Auf der Hand liegt jedoch, dass der Boom am Bau weiterging und der Bauzulieferer höhere Verkaufspreise am Markt durchsetzen konnten. So gelang es offensichtlich die steigenden Rohstoffpreise und höhere Energiekosten (die im Q3 noch belasteten) mehr als ausgleichen zu können. Schon am 24. Februar 2022 wird Konzernchef Dominik von Achten alle Fakten auf den Tisch legen und wohl auch einen exakten Ausblick für 2022 vorlegen. Mit Blick auf die anhaltende Nachfrage am Bau sehen dem Termin aber optimistisch entgegen. Langfristanleger können auch auf dem leicht erhöhten Niveau noch zugreifen, zumal das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 keinerlei Überbewertung anzeigt.

Das Mitte Dezember vorgestellte Discount-Zertifikat (KE0YXR) mit Laufzeit bis 17. März 2022 [HIER klicken] darf noch im Depot verweilen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Aktie über dem Cap von 60 Euro durchs Ziel geht, womit noch eine Restrendite von 2 Prozent (15,1 Prozent p.a.) erzielt werden kann. Geht der Wert hingegen unter dem Cap bei 60 Euro durchs Ziel, dann erhalten Anleger die Aktie ins Depot gebucht. Der Einstandskurs liegt hier nun bei 58,83 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

HeidelbergCement-Aktie: Die Unterstützung bei 60 Euro erweist sich als robust

Bildquelle: HeidelbergCement, Chartquelle: guidants.com

