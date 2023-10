Ceotronics-Aktie // Neue Aufträge und eine hohe Dividenden-Rendite

Es läuft derzeit recht gut bei Ceotronics: Am 18. Oktober gab der Hersteller von Headsets für Rettungskräfte, Feuerwehren, Flughafenpersonal, Polizei oder Militär (Spezialkräfte) einen Auftrag über 2,8 Millionen Euro bekannt. Die Kommunikations-Headsets gehen an einen europäischen Kunden, detailliertere Angaben will das Ceotronics dazu aber nicht machen, vermutlich geht es um einen sicherheitsrelevanten Bereich.

Nun hat das Unternehmen einen weiteren Rahmenvertrag über 1,3 Millionen Euro geschlossen. Das garantierte Auftragsvolumen, welches im ersten Quartal 2024 geliefert werden soll, beläuft sich auf 370.000 Euro. Mit Geschäftsjahresende am 31. Mai hatte Ceotronics einen Auftragsbestand von 7,6 Millionen Euro gemeldet. Das lässt insgesamt für die Zukunft hoffen.

Die Börse blickt offenbar, nach dem drastischen Kursrutsch, auch wieder optimistischer in die Zukunft; mit der Aktie geht es derzeit aufwärts, wobei auch die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten wurde, die als Grenze zwischen Hausse und Baisse gilt (siehe auch Tageschart unten).

Schon im zurückliegenden Geschäftsjahr hat Ceotronics ordentlich gewirtschaftet, allerdings hat der Markt das nicht honoriert: Im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023 (Geschäftsjahr 2022/2023) erreichte Ceotronics einen Rekord–Konzernumsatz in Höhe von 30,1 Millionen Euro (Vorjahr 29,1 Millionen Euro). Erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde die 30-Millionen-Euro-Marke überschritten.

Der Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich dabei um 7,3 Prozent auf 3,9 Millionen Euro und die Ebit-Marge entsprechend um 0,5 Prozentpunkte auf ansehnliche 12,9 Prozent. Das Vorsteuer-Ergebnis kletterte um 4,9 Prozent auf 3,6 Millionen Euro und das Konzernergebnis leicht auf 2,529 Millionen Euro – auch das sind Rekordwerte. Auf der Basis des aktuellen Kurses errechnet sich daraus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von moderaten elf.

Der Hauptversammlung am 3. November 2023 wird eine Dividende von 0,15 Euro vorgeschlagen, was derzeit einer Dividenden-Rendite von schönen 3,6 Prozent entspräche.

Angesichts dieser Kennzahlen und mit Blick auf weltweit anstehende Investitionen in den Sicherheitssektor erscheint die Ceotronic-Aktie als ein attraktives Investment. Zudem hat das Unternehmen kürzlich seine Kapitalbasis durch eine Kapitalerhöhung in einem Umfang von 2,25 Millionen Euro gestärkt. Damit soll weiteres Wachstum finanziert werden. Positiver Nebeneffekt: Der Streubesitz wurde etwas verbreitetert.

Ceotronics-Aktie (Tageschart): wieder über der 200-Tage-Durchschnittslinie

