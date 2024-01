SAP-Aktie // Nach dem Rekordhoch den Bonus sichern

Das ist beeindruckend: SAP erreichte am gestrigen Dienstag erstmals einen Börsenwert von mehr als 200 Milliarden Euro, nachdem die SAP-Aktie (716460) auf ein neues Rekordhoch geklettert war. Damit untermauert der Software-Konzern seine Stellung als wertvollstete DAX-Gesellschaft. Doch bekanntlich legen Aktien auch auf dem Weg nach oben immer wieder Verschnaufpausen ein, weshalb gerade jetzt der Griff zu einem Bonus-Zertifikat eine lohnende Idee sein kann.

Als wertvollstes DAX-Gesellschaft ist SAP gleichzeitig mit extrem hoher Sicherheit zugleich das wertvollste Unternehmen mit einem Firmen-Hauptsitz auf deutschen Boden. Abzulesen ist dies auch am Zweitplatzierten, dem Siemens-Konzern. Er bringt es an der Börse aktuell auf rund 134 Milliarden Euro, gefolgt von Airbus, die der Markt mit rund 118 Milliarden Euro bewertet. Verdient ist die Spitzenposition allemal. Denn die Walldorfer verteidigen seit vielen Jahren ihre herausragende Marktstellung bei Firmensoftware, bleiben zudem stets innovativ und können ihren Kunden gleichzeitig hohe Rechnungen schicken, was zu ordentlichen Gewinnmargen im Konzern führt.

Dass vor allem die massive Umstellung auf Cloud-Lösungen zwischenzeitlich viel Geld kostete und das Wachstumstempo bremste, darf dabei nicht vom langfristigen Erfolg ablenken, den der Konzern auch mit den in der Vorwoche vorgelegten vorläufigen Zahlen für 2023 unterstrichen hat. Dabei zeigt sich, dass SAP seinen Wachstumskurs hält.

2024 soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern währungsbereinigt zwischen 17 und 21 Prozent zulegen. Der währungsbereinigte Umsatz soll gleichzeitig um acht bis zehn Prozent klettern, wobei erneut das Cloud-Geschäft die Richtung vorgeben wird. Aber auch das Thema KI steht ganz oben auf der Agenda des Vorstands: Hier sind in den kommenden Jahren milliardenschwere Investitionen geplant.

Daher bleibt der Titel für Langfristanleger auch auf dem erhöhten Kursniveau eine gute Anlageidee, was auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 und die Dividenden-Rendite von mehr als zwei Prozent zeigt. Zudem ist technisch der Aufwärtstrend intakt.

Uns gefällt aber auch ein Bonus-Zertifikat mit Cap (SU7JDN), welches am 20. Dezember 2024 ausläuft: Bleibt die bei 111 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell rund 32 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt eine Bonus-Rendite von 7,1 Prozent (7,7 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, tilgt der Emittent via Aktienlieferung im Verhältnis eins zu eins.

SAP-Aktie (Tageschart): im Trend zu neuen Rekorden

Bildquelle: SAP; Chartquelle: stock3.com

SAP-Aktie // Nach dem Rekordhoch den Bonus sichern was last modified: Von