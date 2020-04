Damit haben viele Börsianer wohl nicht gerechnet: Capsensixx hat das erste Quartal 2020 mit einem Gewinn abgeschlossen, der über dem Vorjahreswert lag. Für ein Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Administration von Fonds liegt, ist das im Börsencrash – bei dem fast alle Fonds mächtig Federn lassen mussten – nicht gerade eine Selbstverständlichkeit.

Schon das vergangene Geschäftsjahr konnte sich sehen lassen: Die Prognosen wurden übertroffen und der Gewinn nach Anteilen Dritter drehte 2019 von minus 0,6 auf plus 2,4 Millionen Euro, das sind stolze 0,70 Euro je Aktie.

Der Gewinnsprung kommt nicht von ungefähr. Im Dezember 2019 hat sich Capsensixx von der Tochtergesellschaft coraixx getrennt. coraixx war zum Börsengang vor zwei Jahren [hier klicken] noch der Hoffnungsträger des Unternehmens und entpuppte sich in der Folge zunehmend als defizitäre, eher flügellahme Belastung. Die ist nun weggefallen und die Gewinne sprudeln, vor allem bei der Beteiligung Axxion, aber auch bei der zweiten Tochter Oaklet.

Der Kurs der Capsensixx-Aktie (A2G9M1) reagierte auf die jüngsten Zahlen sehr freundlich. Nun macht eine Schwalbe auch an der Börse noch keinen Sommer, und seit dem IPO hat der Capsensixx Aktienkurs insgesamt keine Freude bereitet, aber die jüngsten Zahlen deuten an, dass die Entwicklung wieder in eine gute Richtung geht. Zumal das Unternehmen auch für das Gesamtjahr 2020 positive Zahlen angekündigt hat, was in Corona-Zeiten in der Finanzbranche eine selbstbewusste Prognose ist.

Wer sich jetzt für die Capsensixx-Aktie (A2G9M1) als Investment interessiert, sollte wissen, dass das Unternehmen sicher noch einige Zeit brauchen wird, um verlorenes Vertrauen am Kapitalmarkt zurück zu gewinnen, aber vielleicht ist die Talsohle der Kursentwicklung ja nun durchschritten.

Bildquelle: RainerSturm / pixelio.de

Capsensixx-Aktie // Von überraschenden Gewinnen wachgeküsst? was last modified: by