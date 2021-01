Siemens Health-Aktie // Rekord mit Rendite-Bonus

Das kann sich sehen lassen: Der Gesundheitsableger von Siemens überzeugte im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2020/21 (per 30. September) mit einem Umsatzwachstum von 13,3 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) kletterte um 51,5 Prozent auf 738 Millionen Euro, womit die Ebit-Marge von 13,6 Prozent auf 19,1 Prozent sprang. Verantwortlich dafür war vor allem eine erhöhte Nachfrage nach Geräten für die bildgebende Diagnostik. Dazu trug auch Corona seinen Teil bei.

Als Folge erhöhte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr. Das Umsatzwachstum soll nun acht bis zwölf Prozent erreichen, bislang hatte die Verwaltung lediglich einen Anstieg um fünf bis acht Prozent prognostiziert. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie sollen nun 1,63 bis 1,82 Euro übrigbleiben. Hier lag das alte Prognoseband bei 1,58 bis 1,72 Euro.

Lohn der guten Zahlen ist ein Sprung der Siemens Health-Aktie (SHL100) auf das höchste Niveau seit sieben Monaten. Bis auf 46,15 Euro ging es im frühen Handel nach oben, ehe der schwache Gesamtmarkt wieder Teile der Gewinne zerstörte und der Titel in den Bereich um 45,50 Euro abrutschte. Das Rekordhoch aus dem Mai 2020 bei vom 47,27 Euro bleibt aber für den erst seit März 2018 notierten Wert in direkter Sichtweite. Mit Blick auf die anhaltend hohe Nachfrage im Gesundheitssektor und das durchaus nicht überhöhte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 sehen wir weiteres Kurspotenzial. Anleger können daher durchaus zugreifen.

Eine Alternative ist aber auch ein Bonus-Zertifikat mit Cap (PF5JP8). Es bringt eine Maximalrendite von 7,7 Prozent (19,1 Prozent p.a.), wenn die Siemens Health-Aktie bis zum 18.6.2021 über der Barriere bei 38 Euro (Abstand: 16,8 Prozent) verweilt. Gelingt dies nicht, dann tilgt der Emittent in Cash, entsprechend dem dann gültigen Kursniveau.

