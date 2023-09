Umweltbank-Aktie // Für die GBC-Analysten weiter ein Kauf

Die Analysten von GBC Investment Research sehen in der Umweltbank-Aktie nach wie vor einen Kauf, auch wenn das Kursziel etwas gesenkt wurde. Die Umweltbank finanziert umweltfreundliche Projekte und bietet ökologische Geldanlagen an. Ein Filialnetz und Girokonten gibt es bei der Umweltbank nicht.

Die Geschäftsjahre 2023 und 2024 werden von der Umweltbank als Transformationsphase betrachtet, so GBC. Hierzu gehört die Umstellung auf ein neues Kernbankensystem, die Verstärkung des Personals, der Bau eines neuen Firmensitzes und die Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Insbesondere die Migration des Kernbankensystems ist hier mit hohen Kosten verbunden, die für das laufende Geschäftsjahr 2023 auf rund zehn Millionen Euro taxiert werden. Im ersten Halbjahr 2023 lagen die Migrationskosten bei 4,12 Millionen Euro. Dies habe wesentlich zum Anstieg der Verwaltungsaufwendungen von 9,37 auf 14,35 Millionen Euro beigetragen.

Kurz vor der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2023 hat die Umweltbank am 3. August 2023 bereits die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 abgesenkt. Bislang hatte das Kreditinstitut mit einem Vorsteuerergebnis in Höhe von rund 20 Millionen Euro gerechnet, allerdings nur unter Zuhilfenahme von Veräußerungserlösen von Beteiligungsprojekten. Da aber vom aktuellen Standpunkt aus, der für das zweite Halbjahr geplante Projektverkauf nach hinten verschoben wird, wird nunmehr nur noch mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von etwas einer Million Euro gerechnet.

GBC orientiert sich bei seiner Prognosen an der neue Guidance und rechnen für das laufende Geschäftsjahr mit deutlich rückläufigen laufenden Erträgen auf 3,28 Millionen Euro, die bisherige Schätzung lag bei 20,50 Millionen Euro. Darüber hinaus wurde die Prognose des Zinsergebnisses von 49,81 auf 47,17 Millionen Euro reduzieren. Dieser Logik folgend passte GBC auch die Zinsergebnis-Schätzungen für die kommenden beiden Geschäftsjahre etwas nach unten an.

Unterm Strich geht GBC für 2023 von einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 0,97 Millionen Euro aus, nach bislang 20,84 Millionen Euro.

Nachdem die Umweltbank auf der diesjährigen Hauptversammlung die 20te Dividenden-Ausschüttung in Folge beschlossen hatte, dürfte auf der kommenden Hauptversammlung keine Dividenden-Zahlung erfolgen. GBC sieht das jedoch als zeitweiligen Ausfall an. Für 2024 sollte es wieder eine Dividende geben.

Den fairen Unternehmenswert je Aktie sieht GBC Investment Research aktuell (14. August 2023) bei 13,80 Euro, vorher waren es 14,40 Euro. Die Reduktion des fairen Wertes resultiere vornehmlich auf den Wegfall der Erträge aus der geplanten Beteiligungsveräußerung. GBC vergibt weiterhin das Rating Kaufen.

