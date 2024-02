Mercedes-Benz-Aktie // Erstaunliches tut sich

Ein schönes Chart-Signal bei der Aktie von Mercedes-Benz (siehe auch Tageschart unten): Der seit November 2021 bestehende Abwärtstrend wurde gebrochen und vor wenigen Tagen gelang es der Aktie auch die 200-Tage-Durchschnittslinie zu überschreiten. Man könnte sagen: Es ist angerichtet für weitere Kurssteigerungen, wobei es noch eine Barriere im Bereich von 77 Euro gibt, die erst noch überwunden werden will. Aber die Dynamik passt derzeit.

Offenbar ist der Markt zufrieden mit den Jahreszahlen, die Mercedes-Benz präsentiert hat: Der Umsatz 2023 verbesserte sich von 150,0 auf 153,2 Milliarden Euro. Dabei erzielte der Automobil-Konzern einen Betriebsgewinn (Ebit) von 19,7 Milliarden Euro, was 3,9 Prozent weniger als im Vorjahr sind. Verbessert hat sich indes der Cash-flow des Industriegeschäfts von 8,1 auf 11,3 Milliarden Euro. Ende des vierten Quartals 2023 verfügte der Konzern über eine Liquidität von 31,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 26,6 Milliarden Euro), bei einer Marktkapitalisierung von zurzeit 77,5 Milliarden Euro.

Unter dem Strich bleibt ein Gewinn je Aktie von 13,46 Euro (Vorjahr: 13,55 Euro). Daraus errechnet sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell beschaulichen 5,4. Zudem will Mercedes Benz nach der Hauptversammlung am 8. Mai eine Dividende von 5,30 Euro (Vorjahr: 5,20 Euro) ausschütten, so die Hauptversammlung zustimmt, was derzeit eine stattliche Dividenden-Rendite von 7,3 Prozent ergibt. Geplant ist darüber hinaus ein Aktienrückkaufprogramm, das dem Kurs nicht schaden sollte.

Solche Zahlen lesen Anleger gerne. Inspirierend ist auch der Ausblick bei Mercedes-Benz: Der Umsatz 2024 wird in diesen kniffligen Zeiten immerhin auf Vorjahresniveau gesehen, bei einem leicht rückläufigen Ebit. Spannend: „Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, die unterschiedlichen Kundenwünsche erfüllen zu können, ob vollelektrischer Antrieb oder elektrifizierter Verbrennungsmotor – bei Bedarf bis in die 2030er-Jahre hinein.“ Das klingt alles andere als ein Verbrenner-Aus – offenbar will Mercedes-Benz auch künftig mit Autos Geld verdienen.

Nach langer Konsolidierung könnte es wieder reizvoll sein in die Aktie von Mercedes-Benz einzusteigen. Angesichts des günstigen Bewertungsniveaus hat der Markt schon ordentlich Risiken vorweggenommen.

Mercedes-Benz-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend gebrochen

Bildquelle: Mercedes-Benz; Chartquelle: stock3.com