SFC Energy-Aktie // Wachstum und ein spannender Chart

Die SFC Energy-Aktie befindet sich nun schon seit November 2021, unter großen Schwankungen, in einer Konsolidierungsphase. Gerade nähert sie sich wieder der wichtigen Unterstützungslinie bei 16 Euro (siehe auch Tageschart unten). Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass die Aktie auch schon auf dem jetzigen Niveau nach oben dreht und (zunächst) bis zum Abwärtstrend, der zurzeit bei rund 21 Euro läuft.

Fundamental hat der Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen gerade gute Vorab-Jahreszahlen gemeldet: Im Geschäftsjahr 2023 legten die Umsatzerlöse um 38,6 Prozent auf 118,2 Millionen Euro zu. Der Anstieg resultiert aus der anhaltend hohen Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen im Segment Clean Energy sowie einem deutlichen Umsatzwachstum des Segmentes Clean Power Management.

Dabei arbeitete SFC Energy recht profitabel im vergangenen Jahr mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) um 86,0 Prozent auf 15,2 Millionen Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 9,7 Millionen Euro mehr als verdreifacht, wodurch sich die bereinigte Ebit-Marge von 3,7 auf 8,2 Prozent mehr als verdoppelte.

Die Auftragseingänge beliefen sich im Berichtsjahr auf 124,8 Millionen Euro, 2022 waren es noch 127,2 Millionen Euro. Der Auftragsbestand des Konzerns nahm zum 31. Dezember 2023 um zehn Prozent auf 81,3 Millionen Euro zu.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 ist der Vorstand deshalb optimistisch: Es wird ein Plus beim Umsatz von 20 bis 30 Prozent auf 141,7 bis 153,5 Millionen Euro erwartet. Wachstumstreiber sollen die USA und Asien sein. Das Unternehmen hat auch Standorte in Salt Lake City, USA und in Neu Delhi / Gurgaon, Indien. Bei Ergebnis schätzt SFC ein bereinigtes Ebitda zwischen 17,5 und 22,4 Millionen Euro und ein bereinigtes Ebit von 9,8 bis 14,7 Millionen Euro.

SFC Energy ist auf einem schönen Wachstumskurs, auch wenn die Marge darunter etwas leiden könnte, wie auch unter möglicherweise steigenden Beschaffungskosten oder darunter, inwieweit diese über höhere Preise an die Kunden weitergegeben werden können.

Ein Schnäppchen ist das Unternehmen mit einem aktuellen Börsenwert von 321,2 Millionen Euro sicher nicht, aber es ist mit seinen Brennstoffzellen als (Not-) Stromversorgung beispielsweise für Funkmasten oder bei der Pipeline-Überwachung in einem spannenden Segment tätig. Auch beim Militär finden die Brennstoffzellen als Stromversorgung im Feld Anwendung.

SFC Energy-Aktie (Tageschart): wichtige Unterstützungszone

Bildquelle: SFC Energy; Chartquelle: stock3.com