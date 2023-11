Health Italia-Aktie // Von einem gesunden Italien profitieren

Italiens Gesundheitssystem besteht aus drei Säulen: Eine steuerfinanzierte(!) erste Säule (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) bietet die Grundversorgung. Hier bekommt jeder, was für die Gesundheit und für das Überleben notwendig ist, teils mit langen Wartezeiten oder eingeschränkten Service. Darüber hinaus gibt es, als dritte Säule, die private Krankenversicherung für eine bessere Versorgung wie einem schnelleren Zugang zu Fachärzten oder eine Zahnzusatzversorgung. Die Besonderheit des italienischen Gesundheitssystem besteht in der zweiten Säule mit Mutual Aid Societies und Healthcare Funds, die der Staat mit erhebliche Steuervorteilen unterstützt. Diese freiwillige Krankenversicherungssysteme werden von Gewerkschaften sowie Berufsverbänden verwaltet – und Health Italia erbringt für dieses Segment Dienstleistungen.

Hauptziel der Healthcare Funds sind erweiterte Gesundheitsleistungen, beispielsweise den Zugang zu privaten Gesundheitseinrichtungen und Fachärzten, kürzere Wartezeiten für bestimmte medizinische Eingriffe, alternativen Therapien oder Kostenerstattungen. Die Finanzierung der Healthcare Funds erfolgt durch Beiträge von Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern.

Durch die flexiblen Vergütungssystem erhalten Mitarbeiter eine Art Guthaben, das sie für diverse Leistungen nutzen können. Das mag sich für deutsche Ohren kurios anhören, aber diese Leistungen können neben einen erweiterten Gesundheitsschutz auch Zuschüsse für die Kinderbetreuung, Schulgeld, Rentenzuschüsse, Fitness, Sport, Reisen, Tickets für den öffentlichen Verkehr, Wellness oder sogar Einkaufsgutscheine umfassen.

Die Italiener sprechen hier von einer individuellen Anpassungsfähigkeit zur Förderung der Arbeitszufriedenheit und letztlich einer ausgeglichenen Work-Life-Balance, was auch dazu dienen soll, entsprechende gute qualifizierte Fachkräfte anheuern zu können, wie Health Italia-CEO Livia Foglia im Hintergrundgespräch gegenüber Plusvisionen auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) erklärt.

Bei den Einkaufsgutscheinen ginge es übrigens in der Regel nicht um Shopping bei Prada oder Bulgari, wie Foglia auf Nachfrage ergänzt, da die Beträge doch begrenzt seien.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielte Health Italia mit der Verwaltung und dem Vertrieb der Verträge für die zweite Säule des italienischen Gesundheitssystems einen Umsatz von 17,8 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 3,3 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 1,5 Millionen Euro. Auf das Jahr gesehen könnte das auf einen Nettogewinn von gut drei Millionen Euro hinauslaufen, woraus sich beim derzeitigen Börsenwert von 23,9 Millionen Euro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von moderaten 7,8 errechnen würde.

GBC Research geht für das kommende Jahr (2024) von einen Umsatz von 41,6 Millionen Euro, einem Ebitda von 7,8 und einem Nettogewinn von 4,0 Millionen Euro aus.

Interessanter italienischer Spezalitäten-Titel dessen Aktie (A2DHVL) an der Euronext Growth in Mailand, aber auch in Frankfurt notiert ist. GBC sieht ein stattliches Kursziel von vier Euro und vergibt ein Kaufen.

Health Italia-Aktie (Tageschart): Seitwärtstrend



Bildquelle: Health Italia; Chartquelle: stock3.com

