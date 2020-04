Fraport-Aktie // Fast keine Passagiere mehr

Die neuesten Verkehrszahlen von Fraport sprechen für sich. In der Woche vom 13. bis 19. April ist das Passagieraufkommen um 97,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Was für ein Einbruch!

Die Flugbewegungen nahmen um 85,8 Prozent ab und im Cargo-Bereich wurde 28,5 Prozent weniger transportiert.

Kein Wunder, dass die Aktie abgestürzt ist. Es bleibt abzuwarten, ob Lockerungen schnell wieder für deutlich höhere Passagierzahlen sorgen. Das geschäftliche Umfeld wird schwierig für Fraport bleiben.

Investieren dürfen nur Anleger mit Mut und großer Ausdauer.

Fraport-Aktie (Tageschart): Erholungsversuche



Bildquelle: Fraport

