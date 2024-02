Carl Zeiss Meditec-Aktie // Wachstum mit Risiken

Recht gut war das Timing für unsere positive Einstufung der Carl Zeiss-Meditec-Aktie (531370) im vergangenen Dezember [ HIER klicken ]. Denn der Kurs setzte seine damals gestartete Erholung von Kursen um 92 Euro bis auf das aktuelle Niveau bei mehr als 110 Euro fort. Dazu trugen auch gute Quartalszahlen bei, die besser ausfielen als es der Markt erwartet hatte.

So erzielte Carl Zeiss Meditec im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (per 30. September) einen Umsatz von rund 475,0 Millionen Euro, was einem Plus von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr ergibt. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kam es hingegen zu einem Rückgang von 27,9 Prozent auf 43,5 Millionen Euro. Entsprechend sank die Ebit-Marge von 12,8 auf immer noch ordentliche 9,2 Prozent.

Vorstandschef Markus Weber sprach von einem soliden Start ins neue Geschäftsjahr. Probleme machen aber weiterhin die chinesischen Vertriebskanäle und die Währungsentwicklungen. Positive Nachrichten kamen hingegen aus dem Gerätegeschäft mit deutlich verbesserten Fertigungszeiten.

Für den weiteren Jahresverlauf geht die Verwaltung aktuell – trotz geopolitischer Risiken und einem zunehmend schwierigen makroökonomischen Umfeld – von weiterem Marktwachstum aus. Genauso stark soll der Umsatz dann mindestens zulegen. Zudem wird eine Erholung der Ebit-Marge im weiteren Jahresverlauf erwartet, sodass das Ebit im Gesamtjahr in etwa auf Vorjahresniveau durchs Ziel gehen dürfte.

Positiv für den Kursverlauf stimmt uns vor allem die Charttechnik mit einem intakten Aufwärtstrend. Die überschaubaren Wachstumserwartungen raten aber mittelfristig eher zur Vorsicht, zumal der Wert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 kein Schnäppchen ist. Und auch die Dividenden-Rendite von rund einem Prozent ist kein klares Kaufargument. Somit sollten Anleger den Chart genau beobachten und gegebenenfalls bei einem Bruch des Aufwärtstrends Gewinne mitnehmen.

Im Depot verweilen darf das im Dezember empfohlene Discount-Zertifikat (SV71WU). Der Discounter mit Cap bei 90 Euro und Laufzeit bis zum 21. Juni 2024 verfügt noch über eine Restrendite von 2,6 Prozent (7,3 Prozent p.a.), sofern der Basiswert über dem Cap-Niveau durchs Ziel geht. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 90er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 82,23 Euro, was dem Zertifikate-Kurs vom Dezember entspricht.

Carl Zeiss Meditec-Aktie (Tageschart): intakter Aufwärtstrend

