Steico-Aktie // Wunderbares hat seinen Preis

Ökologisch Bauen und Fertighäuser liegen im Trend. Davon profitiert der Baustoffproduzent (Dämmstoffe aus Holz, Schichtholzplatten, Holzfertigteile) Steico nach wie vor. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres steigt der Umsatz, trotz Corona, um 5,5 Prozent auf 227 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (Ebit) sinkt dabei von 26,8 auf 24,5 Millionen Euro, wobei im Vorjahr einmalige Subventionen in Höhe von 2,4 Millionen Euro flossen.

Ohne die Vorjahreseffekte (adjustiert) verbessert sich das Ebit im dritten Quartal um 13,9 Prozent auf 12,3 Millionen Euro. Es wird eine sensationelle Ebit-Marge von 15,3 Prozent erreicht. Das macht verständlich, warum die Börse in jüngster Zeit derart verzückt über die Steico-Aktie ist. Im ersten drei Viertel Jahr kommt Steico immerhin noch auf eine Ebit-Marge von 11,0 Prozent.

Die Steico-Geschäftsleitung erwartet nun für das Gesamtjahr eine Betriebsgewinn-Rendite zwischen 10,5 und 11,5 Prozent. Zuvor lag die Prognose bei 8,5 bis 9,5 Prozent. Das sind sehr erfreuliche Perspektiven. Das könnten auf einen ähnlichen Konzernjahresüberschuss – auch ohne Subventionen – wie im Vorjahr hinauslaufen. Bei einem derzeitigen Börsenwert von 686 Millionen Euro ergäbe sich dann ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell gut 30. Die Anleger blicken somit schon reichlich rosig in die Steico-Aktien-Zukunft.

Für das nächste Jahr gibt sich Finanzvorstand David Meyer bei einer m:access-Veranstaltung der Börse München grundsätzlich positiv. Der Trend zum grünen Bauen sei intakt und werde sich eher noch verstärken.

Allerdings sind die Steico-Kapazitäten, wie Meyer sagt, ziemlich am Limit. Das heißt, um weiter wachsten – und mehr Geld verdienen zu können – muss Steico zunächst investieren. Das wird auch getan und traditionell ist das Unternehmen dabei sparsam und kauft in der Regel Gebrauchtanlagen (-maschinen), diesmal eine aus der Schweiz. Aber ja, auch diese kostet.

Steico ist ein wunderbares Unternehmen, ohne zu schwärmerisch zu werden. Die Aktie ist allerdings zurzeit schon sehr gut gelaufen; auch technisch ist der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie recht stattlich.

Die Analysten von Montega vergeben ein verkaufen mit Kursziel 41 Euro.

